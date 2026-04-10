Được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, chương trình Tổ quốc trong tim không chỉ chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, về niềm tin vững bền vào tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới.

Giai điệu của niềm tự hào và đoàn kết

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, chương trình mở màn bằng tác phẩm Ngày hội (Phạm Ngọc Khôi) được thể hiện bởi Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Những thanh âm rộn ràng, tươi sáng như mở ra một ngày hội lớn của dân tộc, nơi mỗi người Việt đều là một phần của bản hòa ca chung.

Tiếp đó, Cảm xúc quê hương (Đặng Xuân Khải) qua tiếng đàn nguyệt sâu lắng của NSND Cồ Huy Hùng, dẫn dắt khán giả trở về với miền ký ức dịu dàng, nơi có dòng sông, mái đình và những giá trị văn hóa bền bỉ theo năm tháng.

Không gian ấy được tiếp nối bằng Lễ hội (Nguyễn Hoàng Anh, chuyển soạn Trần Nhật Minh) - một bức tranh âm nhạc rực rỡ sắc màu, nơi NSƯT Nguyễn Hoàng Anh, NSƯT Bùi Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Hà hòa quyện trong tiếng đàn bầu, tiếng sáo, tái hiện không khí tưng bừng, náo nức của những lễ hội truyền thống Việt Nam.

Từ hình tượng lãnh tụ đến khát vọng dân tộc

Một trong những điểm lắng đọng của chương trình là tác phẩm Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường) do nghệ sĩ Cho Hae Ryong thể hiện. Giai điệu trang nghiêm, tha thiết như một lời tri ân sâu sắc, khắc họa hình tượng Bác Hồ - biểu tượng của đạo đức, trí tuệ và lòng yêu nước.

Tinh thần ấy được tiếp nối trong Việt Nam giấc mơ bừng sáng (Trần Lệ Chiến) qua giọng ca Trường Linh. Tác phẩm như một lời khẳng định về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi giấc mơ phát triển không còn xa vời mà đang hiện hữu từng ngày.

Cao trào cảm xúc dâng lên với Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Nguyễn Văn Thương). Khi Trường Linh, Kim Ngân và dàn hợp xướng cùng cất giọng, khán phòng như vỡ òa trong niềm tự hào về một Việt Nam hôm nay vừa kiêu hãnh, vừa tràn đầy sức sống.

Chương trình tiếp tục đưa khán giả đến với Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân). Qua phần thể hiện của Cho Hae Ryong và dàn hợp xướng, Hà Nội hiện lên không chỉ là Thủ đô nghìn năm văn hiến mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự hồi sinh và phát triển.

Trong khi đó, Đường lên phía trước - Lá cờ (Phùng Tiến Minh - Tạ Quang Thắng) lại mang tinh thần trẻ trung, thôi thúc. Những ca từ và giai điệu như lời hiệu triệu thế hệ hôm nay bước tiếp, dựng xây đất nước bằng chính nhiệt huyết và trách nhiệm của mình.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần biểu diễn các tác phẩm kinh điển quốc tế - nơi âm nhạc Việt Nam hòa nhịp cùng tinh hoa nhân loại.

Violin Concerto in D-dur, Op.61 (mov. III) (Ludwig van Beethoven) qua phần trình diễn của NSND Bùi Công Duy mang đến vẻ đẹp rực rỡ, cao cả của âm nhạc cổ điển châu Âu – nơi kỹ thuật và cảm xúc đạt đến độ thăng hoa.

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã thể hiện sự duyên dáng của thành Vienna qua Jokey Polka, Op.278 (Josef Strauss), trong khi Coppélia “Mazurka” (Léo Delibes) lại đưa khán giả đến với vẻ đẹp thanh lịch, bay bổng của âm nhạc Pháp.

Không gian âm nhạc tiếp tục được mở rộng với Danzón No.2 (Arturo Márquez) - nơi những nhịp điệu Mỹ Latin rực lửa, nồng nhiệt lan tỏa, mang theo tinh thần phóng khoáng và đam mê.

Khép lại chương trình là Festival Coronation March in D-dur (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) - bản hành khúc chiến thắng trang nghiêm, lộng lẫy.

Tổ quốc trong tim thực sự là một hành trình cảm xúc, từ ký ức đến hiện tại, từ truyền thống đến tương lai, từ Việt Nam đến thế giới. Ở đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối: kết nối lịch sử với hôm nay, kết nối mỗi cá nhân với cộng đồng và hơn hết, kết nối trái tim mỗi người Việt với Tổ quốc.

