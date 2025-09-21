Đêm hòa nhạc Vivaldi & Beethoven với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji - Giám đốc Âm nhạc và Chỉ huy chính của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ năm 2009.

Chương trình mở màn với bộ concerto nổi tiếng của Antonio Vivaldi: Xuân (La primavera, RV 269) và Hạ (L’estate, RV 315) được trình bày bởi nghệ sĩ violin Chương Vũ. Nếu ở Xuân, âm sắc tươi sáng, rộn ràng như tiếng chim hót như suối chảy, lan tỏa cảm giác trong trẻo và đầy sức sống thì khi bước sang Hạ, tiếng đàn lại trở nên căng thẳng và dồn nén, khắc họa sự oi nồng, mệt mỏi của ngày hè và rồi bùng nổ dữ dội trong cơn giông bão vừa uyển chuyển vừa kịch tính.

Tiếp nối là Thu (L’autunno, RV 293) và Đông (L’inverno, RV 297) do nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi thể hiện, kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và concertmaster Tạ Khánh Linh mang đến một không gian âm nhạc sống động, trọn vẹn và giàu cảm xúc. Ở Thu, tiếng đàn ngân nga ấm áp, giàu màu sắc dân gian, gợi nên cảnh lễ hội mùa màng đầy hân hoan rồi nhẹ nhàng đưa khán giả vào giấc ngủ say trong men rượu. Đến Đông, âm thanh trở nên lạnh giá, sắc nét như những đợt gió buốt và mưa tuyết, nhưng cũng có những khoảnh khắc lắng dịu, tinh tế, khắc họa vẻ đẹp mong manh mà huyền ảo của mùa đông.

NSND Bùi Công Duy.

Sang Phần II của chương trình, khán giả được thưởng thức bản Concerto cho ba nhạc cụ Đô trưởng, Op. 56 của Ludwig van Beethoven – một trong những tác phẩm độc đáo nhất của ông, kết hợp tinh tế giữa chất giao hưởng và âm nhạc thính phòng.

NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ cello Denis Shapovalov và nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi đã cùng nhau tạo nên một tam tấu đầy đối thoại, vừa rực rỡ vừa sâu lắng.

Tiếng violin của Bùi Công Duy sáng rõ, thanh thoát; cello của Denis Shapovalov ấm áp, đầy nội lực; và piano của Lương Khánh Nhi tinh tế, linh hoạt. Ba nhạc cụ hòa quyện một cách hoàn hảo, xử lý những câu nhạc đầy thách thức với sự tinh tế, đồng thời thể hiện khả năng cảm nhận sâu sắc tinh thần tác phẩm. Toàn bộ phần trình diễn giống như một cuộc trò chuyện giàu cảm xúc lúc dịu dàng, tâm tình, lúc sôi nổi, bùng nổ, thể hiện sự ăn ý tuyệt vời của những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Dưới sự dẫn dắt chuẩn xác và giàu cảm hứng của concertmaster NSƯT Đào Mai Anh và Nhạc trưởng Honna Tetsuji, toàn bộ dàn nhạc trở thành nền tảng vững chắc, tôn vinh trọn vẹn sự ăn ý và tài năng của bộ ba nghệ sĩ độc tấu. Buổi trình diễn đã khắc họa rõ nét tinh thần nhân văn và tính cộng hưởng trong âm nhạc của Beethoven - nơi ba tiếng đàn riêng biệt cùng hòa thành một tiếng nói chung, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Các nghệ sĩ tham dự chương trình.

Cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ cùng dàn nhạc mang đến tiết mục encore bùng nổ Crazy Vivaldi do nghệ sĩ Denis Shapovalov phối khí. Tiết mục sôi động, lạ tai và đầy nhịp điệu đã biến phần kết màn trở nên hoành tráng, tràn đầy năng lượng, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Màn trình diễn của NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ cello Denis Shapovalov và nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi:

Bài, clip: Hải Vân