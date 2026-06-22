Phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Báo điện tử VnExpress ngày 22/6, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá cao vai trò tiên phong của VnExpress trong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí và lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ đến xã hội.

Chia sẻ kỷ niệm cá nhân, Bộ trưởng cho biết, cuối năm 2001, khi sang Italia học tập và nghiên cứu, VnExpress đã trở thành "người bạn đồng hành" giúp ông cập nhật tình hình trong nước.

"Ở cách Việt Nam hàng chục nghìn km, việc theo dõi các diễn biến kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ một cách nhanh chóng, tin cậy là điều rất có ý nghĩa", ông nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng, 25 năm trước, khi Internet tại Việt Nam còn ở giai đoạn đầu phát triển, việc lựa chọn xây dựng một tờ báo điện tử hoàn toàn trên môi trường số là một quyết định mang tính tiên phong.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Báo điện tử VnExpress. Ảnh: Bộ KH&CN.

Từ ngày ấy đến hôm nay, VnExpress không chỉ là một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với công nghệ và khát vọng không ngừng đổi mới để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Trong suốt hành trình phát triển của mình, VnExpress luôn là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới, khai thác các nền tảng số, phát triển các mô hình tương tác hiện đại và đưa những thành tựu công nghệ vào hoạt động báo chí truyền thông.

Theo Bộ trưởng, những nỗ lực đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thông tin mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số báo chí tại Việt Nam, tạo ra những chuẩn mực mới cho truyền thông trong thời đại số.

Trở thành nền tảng kết nối hàng đầu của người Việt

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, thế giới đang bước sang giai đoạn mới khi AI có thể tổng hợp dữ liệu, tóm tắt báo cáo và trả lời hầu hết câu hỏi phổ thông trong thời gian rất ngắn.

"Thông tin không còn là thứ khan hiếm. Nếu thông tin ngày càng dồi dào thì điều gì sẽ trở thành giá trị lớn nhất? Đó là niềm tin, là tri thức được kiểm chứng. Đó là những cuộc đối thoại có chất lượng. Và trên hết, đó là cộng đồng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dẫn chứng từ các cơ quan báo chí lớn trên thế giới và những nền tảng số có hàng trăm triệu người dùng, ông cho rằng điều giữ chân độc giả không chỉ là nội dung mà còn là khả năng kết nối con người với con người.

Từ thực tế đó, Bộ trưởng tin rằng đây cũng là cơ hội lớn cho VnExpress trong giai đoạn tiếp theo.

"Nếu 25 năm đầu tiên là hành trình xây dựng một tờ báo điện tử hàng đầu, thì 25 năm tiếp theo có thể là hành trình xây dựng một nền tảng tri thức và kết nối hàng đầu của người Việt", ông nói.

Đánh giá thành công của VnExpress, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, trong bối cảnh hiện nay, yếu tố "nhanh" không còn là lợi thế độc tôn của báo chí khi phải cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội và công nghệ mới. Thay vào đó, trách nhiệm xã hội là giá trị cốt lõi cần được gìn giữ.

“Báo chí tất nhiên phải nhanh. Nhưng nhanh không còn là yếu tố then chốt duy nhất. Trách nhiệm mới là yếu tố quan trọng hơn và đó chính là giá trị cốt lõi của báo chí hiện nay", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.