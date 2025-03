Cử tri tỉnh Quảng Ngãi mới đây đề nghị Bộ Y tế trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh do bất cập trong quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở spa, dịch vụ chăm sóc mẹ và bé, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm (phun, xăm...).

Trong ý kiến gửi về ngành y tế sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, cử tri Quảng Ngãi cho biết, theo nghị định này, loại hình dịch vụ như các cơ sở trên đây không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, dẫn đến rất khó khăn trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở này.

Hồi đáp vấn đề trên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ năm 2024), các loại hình cơ sở khám chữa bệnh liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ bao gồm: Bệnh viện đa khoa có khoa thẩm mỹ hoặc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thuộc chuyên khoa thẩm mỹ; Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Người đứng đầu ngành y tế nhìn nhận, hiện ngoài các cơ sở chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ, vẫn tồn tại nhiều cơ sở thẩm mỹ không phép, hoạt động không đúng quy định pháp luật, núp bóng dưới các hình thức như cơ sở làm đẹp, chăm sóc da, tóc, thẩm mỹ viện, spa.

Một bệnh nhân gặp tai biến sau tiêm filler tại nhà, phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu tháng 2. Ảnh: H.My

"Đáng chú ý, nhân lực tại các cơ sở này thường chưa được đào tạo bài bản, đúng phạm vi hành nghề. Một số trường hợp chỉ tham gia các khóa đào tạo nghề cơ bản về chăm sóc, làm đẹp, phun xăm theo hình thức hướng dẫn thực hành, nhưng vẫn thực hiện các kỹ thuật như tiêm filler, botox,... có thể gây hậu quả và biến chứng nghiêm trọng", Bộ trưởng Y tế nêu.

Thực tế, các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai hay Mắt Trung ương... thường xuyên tiếp nhận các ca tai biến do tiêm filler, botox, laser, peel da không an toàn, các can thiệp vượt quá mức của cơ sở thực hiện...

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, hầu như ngày nào cũng có 1-3 ca tai biến liên quan làm đẹp phải nhập viện. PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, nguyên nhân chủ yếu là do người dân thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở không rõ đăng ký, nhân viên thực hiện không phải bác sĩ đào tạo, có chứng chỉ về phẫu thuật thẩm mỹ.

Thậm chí, người thực hiện các can thiệp xâm lấn chỉ là thợ cắt tóc, gội đầu "học lỏm" từ các khóa đào tạo bên ngoài nên một khi xảy ra biến chứng thì rất nặng nề.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới đây cũng tiếp nhận loạt ca tai biến thẩm mỹ sau tiêm filler. Nạn nhân là những người trẻ tuổi, thậm chí có trường hợp dù biết người tiêm không phải là bác sĩ nhưng vẫn đồng ý để họ đến nhà thực hiện thủ thuật này. Hậu quả, bệnh nhân bị tắc hệ mạch mắt và động mạch trung tâm võng mạc, gây tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh thị giác.

Bộ trưởng Y tế cho biết đang rà soát các nội dung cần điều chỉnh trong Nghị định 96/2023 của Chính phủ để phù hợp với thực tế và bảo đảm việc quản lý các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ.

"Bộ Y tế sẽ xem xét, báo cáo Chính phủ để đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định này nhằm tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ", Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.