Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2026 - 2030.

Theo đó, thẻ nhà báo có kích thước chiều dài 85,725 mm, chiều rộng 53,975 mm, độ dày 0,76 mm, theo chuẩn ISO CR80. Thẻ được làm bằng nhựa PVC, cán mờ hai mặt.

Mặt trước thẻ nhà báo có nền màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh; mặt sau có nền màu đỏ. Thẻ được thể hiện bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.

Đáng chú ý, ở mặt trước thẻ, phía trên sát lề trái in ảnh của người được cấp thẻ với kích thước 2 cm x 3 cm. Phía dưới ảnh là vị trí mã QR nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.

Mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2026 - 2030. Ảnh chụp màn hình

Phía trên, chính giữa thẻ in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”. Phía dưới là các dòng chữ: “Họ và tên/Full name”; “Bút danh/Pseudonym”; “Năm sinh/Year of birth”; “Cơ quan/Organization”.

Dưới cùng là các dòng chữ: “Số thẻ/No”; “Ngày cấp/Date of issue”; “Có giá trị đến/Date of expiry”.

Sát lề phải của thẻ nhà báo, phía dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ở mặt sau của thẻ nhà báo, phía trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM”; ở giữa là hình Quốc huy. Nền thẻ màu đỏ, có hoa văn trống đồng; phía dưới thẻ là hình hoa sen. Bên dưới Quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quy định thông tin in trên thẻ gồm: Họ và tên ghi bằng chữ in hoa theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ; bút danh ghi theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ; năm sinh ghi theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ; cơ quan ghi theo cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ trong bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ. Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên.

Khi quét mã QR, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin khớp với cơ sở dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm: tình trạng hiệu lực của thẻ; họ và tên; cơ quan báo chí; số thẻ nhà báo.

Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp.