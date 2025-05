Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 31/5 cho biết vừa ban hành thông báo đề nghị tạm dừng lưu thông nguyên liệu bột kem không sữa (Almercrème R941 Non Dairy Creamer) (Batch no: 0009529937, MFG: 08/04/2025, EXP 08/04/2027), số lượng 26 bao (25 kg/bao) kể từ ngày 28/5/2025.

Sản phẩm của Công ty TNHH TM và DV Thái Sơn Bắc, địa chỉ: Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội tự công bố; do Kerry Ingredients (M) Sdn Bhd (Malaysia) sản xuất.

Cơ sở kinh doanh sản phẩm được kiểm tra là Công ty TNHH TM & DV Vinmate, địa chỉ: khu Đồng Trùng, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lý do tạm dừng lưu thông được đưa ra là vi phạm nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (thành phần).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH TM & DV Vinmate (nơi kinh doanh) có trách nhiệm thực hiện liên hệ với Công ty TNHH TM và DV Thái Sơn Bắc (nơi công bố) để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Bột kem không sữa (hay non dairy creamer) là nguyên liệu tạo vị béo thay thế cho bột sữa động vật trong các loại đồ uống pha chế như trà sữa, cà phê, milkshake...

Gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn, hoạt động thời gian dài. Điển hình, đầu tháng 4, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng trăm nhãn hiệu sữa bột giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Từ 15/5-15/6, trong tháng cao điểm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Y tế thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất lĩnh vực dược, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế...