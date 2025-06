Tối 24/6, VTV đưa tin một đường dây quy mô đặc biệt lớn với số lượng hàng giả đã tiêu thụ lên tới hàng chục nghìn tấn đã bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá. Cơ quan Công an cũng khởi tố 3 bị can cầm đầu điều hành đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và buôn lậu”.

Các đối tượng đã "hô biến" dầu thực vật vốn dùng làm thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn dành cho người có tên OFood, một nhãn hiệu thực phẩm của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food.

Theo điều tra, các đối tượng đã mua loại dầu trên rồi thực hiện công bố sản phẩm có vitamin A. Kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng cho thấy không có thành phần này trong dầu ăn OFood.

Dầu ăn có nhãn hiệu OFood được công bố, ghi nhãn có vitamin A nhưng thực tế không có thành phần này. Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, khai nhận dầu chủ yếu sản xuất ra phục vụ các bếp ăn công nghiệp hoặc vào các nhà hàng.

Bị can Nguyễn Trọng Năng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Dương, khai họ sử dụng để làm rất nhiều thứ, có thể là đóng chai cho người ăn, sản xuất bim bim, làm salad tại khu làng nghề hoặc các khu vực như ở Hoài Đức.

Trước thông tin trên, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định, theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 15/2018 của Chính phủ, mặt hàng dầu thực vật thuộc nhóm sản phẩm do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

"Việc quản lý này bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường", Cục An toàn thực phẩm cho biết.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo loại dầu trên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cần yêu cầu nhà cung cấp làm rõ hồ sơ công bố, hồ sơ nguyên liệu của sản phẩm, không chỉ dựa vào bao bì, nhãn mác.

Cùng đó, không sử dụng nguyên liệu không đúng mục đích công bố trong chế biến thực phẩm, kể cả khi có đủ hóa đơn, chứng từ. Khi phát hiện nghi ngờ, các cơ sở cần thông tin kịp thời tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Danh sách và cách nhận biết các loại mì chính, hạt nêm, dầu ăn giả Các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh và hạt nêm giả vừa được phát hiện đều không đạt các chỉ tiêu công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm.