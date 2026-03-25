Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ra mắt và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu Cơ sở trợ giúp xã hội TPHCM.

Ngày 24/3/2026, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ra mắt và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu Cơ sở trợ giúp xã hội TPHCM. Đây là hệ thống do Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế chỉ đạo triển khai, với sự đồng hành công nghệ của FPT, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, sau 10 năm phát triển, công tác xã hội của Thành phố đã có bước chuyển mạnh mẽ cả về hệ thống tổ chức, mạng lưới dịch vụ và chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã thành lập phòng hoặc tổ công tác xã hội, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện nhân văn, thân thiện.

Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa công tác quản lý cơ sở trợ giúp xã hội TPHCM - là đô thị tập trung khoảng 20% tổng số cơ sở trợ giúp xã hội cả nước, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế, Sở y tế TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn FPT xây dựng thành công CSDL Cơ sở trợ giúp xã hội và người làm công tác xã hội, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ an sinh xã hội.

Hệ thống cơ sở dữ liệu Cơ sở trợ giúp xã hội TPHCM được xây dựng theo yêu cầu của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở hiện đại, bao gồm 07 nhóm chức năng chính: quản trị hệ thống, danh mục dùng chung, quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, quản lý đối tượng tại cơ sở, quản lý người làm công tác xã hội, báo cáo – thống kê và bảng điều hành (dashboard) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Sau thời gian triển khai thí điểm, hệ thống đã từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn và được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả khi Thành phố triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng, với quy mô hơn 110 cơ sở và trên 12.000 người đang được chăm sóc tính đến tháng 3/2026.

Việc đưa hệ thống vào vận hành mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các nhóm đối tượng sử dụng. Đối với người dân, các đối tượng đang được chăm sóc tại các cơ sở, hệ thống cho phép tạo lập hồ sơ điện tử đầy đủ cho từng cá nhân, đảm bảo việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách, chế độ cũng như dịch vụ chăm sóc y tế minh bạch, kịp thời.

Đối với đội ngũ cán bộ, phần mềm chuyên ngành hỗ trợ trực tiếp công tác nghiệp vụ hằng ngày thông qua cơ sở dữ liệu tập trung, góp phần tra cứu nhanh, giảm thiểu thủ tục hành chính và hạn chế thao tác thủ công. Hệ thống cũng hỗ trợ lập kế hoạch, báo cáo và theo dõi chi tiết quá trình chăm sóc từng đối tượng.

Ở cấp quản lý, Sở Y tế TPHCM có thể chuyển đổi hoàn toàn từ hình thức báo cáo thủ công sang khai thác dữ liệu theo thời gian thực, với thông tin được cập nhật liên tục từ các cơ sở dữ liệu liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạch định chính sách.