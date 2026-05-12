Từ ngày 4-10/5, Đoàn công tác Bộ Y tế gồm 50 đại biểu do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Chuyến công tác nhằm động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời khảo sát thực trạng hệ thống y tế cơ sở tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đã đến thăm 7 đảo, làm việc với các bệnh xá, tìm hiểu công tác khám chữa bệnh của lực lượng quân y và trao tặng nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men cùng nhu yếu phẩm thiết yếu.

Buổi gặp mặt ấm áp của Đoàn đại biểu Bộ Y tế với cán bộ, chiến sĩ Đội Điều trị 486 (Vùng 4 Hải quân). Ảnh: BYT

Chia sẻ sau chuyến đi, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết đoàn công tác xúc động khi chứng kiến sự đổi thay khang trang trên các đảo và đặc biệt ấn tượng trước tinh thần cống hiến của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Nhiều ca bệnh khó, phức tạp đã được phẫu thuật trực tiếp trên đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ đất liền, cho thấy người dân và cán bộ chiến sĩ Trường Sa ngày càng được tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại.

Theo Thứ trưởng, dù công tác chăm sóc sức khỏe tại Trường Sa hiện do lực lượng quân y đảm nhiệm, Bộ Y tế vẫn thường xuyên phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để nâng cao năng lực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên biển đảo. Hằng năm, nhiều bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng tổ chức các chuyến khám chữa bệnh, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh cho người dân, cán bộ chiến sĩ tại Trường Sa.

Đánh giá sự cống hiến của đội ngũ y tế tuyến đảo là nguồn nội lực quan trọng để phát triển bền vững hệ thống y tế biển đảo, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết thời gian tới Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý về chế độ đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế công tác ở hải đảo. “Chúng tôi mong muốn không một người thầy thuốc nào cống hiến cho biển đảo mà bị thiệt thòi về lộ trình phát triển nghề nghiệp”, Thứ trưởng nhấn mạnh.