Xã Ea Drăng hiện có hơn 11.000 hộ với khoảng 55.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 27,1%. Thực hiện Đề án 104, địa phương đã tổ chức rà soát các hộ dân theo tiêu chí, điều kiện quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Qua đó, xác định 14 hộ đồng bào DTTS không có đất ở, đủ điều kiện và có nhu cầu được Nhà nước hỗ trợ giao đất ở.

Người dân tự tay bốc số nhận hỗ trợ đất ở

Quỹ đất bố trí cho các hộ nằm tại thôn 3, xã Ea Drăng, khu vực buôn Đoàn Kết (cũ). Tại buổi bốc thăm, 14 hộ dân lần lượt thực hiện việc bốc thăm công khai để xác định vị trí thửa đất được giao.

Sau khi hoàn tất việc bốc thăm, các hộ sẽ được địa phương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giao đất và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Drăng, việc giao đất ở cho các hộ đồng bào DTTS là sự cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ các hộ còn khó khăn về đất ở, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

14 hộ đồng bào DTTS xã Ea Drăng được nhận đất ở được Nhà nước hỗ trợ

Không chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở, chính sách này còn tạo điều kiện để các hộ dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Việc tổ chức bốc thăm giao đất được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tính công bằng trong quá trình phân bổ quỹ đất. Địa phương cũng đề nghị các hộ dân sau khi được giao đất sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời tích cực lao động, xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.