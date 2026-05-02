Ngày 2/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án nhằm trốn chấp hành án phạt tù.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố các bị can phạm tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Ảnh: CACC.

Theo cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự triệt phá chuyên án về các hành vi “Giả mạo trong công tác” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Bắc Ninh và nhiều địa phương. Đến nay, 6 bị can bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”, 26 bị can về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định cho phép hoãn chấp hành án phạt tù đối với người mắc bệnh nặng, một số bị án đã thông qua trung gian, trong đó có cán bộ nhà nước, móc nối với Hoàng Văn Huấn (SN 1967, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) để làm giả bệnh án lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc nhằm hợp thức hóa việc hoãn chấp hành án.

Mỗi hồ sơ bệnh án giả có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Huấn (áo kẻ). Ảnh: CACC.

Để thực hiện hành vi, Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh (SN 1995, điều dưỡng Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Hà Nội) liên hệ, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu làm bệnh án giả.

Dù không khám, điều trị, Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm; đồng thời chỉ đạo Đặng Việt Phong (SN 1994, bác sĩ Khoa Cấp cứu) và Lã Đức Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc điều dưỡng.

Sau đó, Huấn cấp các tài liệu để các đối tượng hoàn tất thủ tục xin hoãn chấp hành án tại tòa án hoặc cơ quan thi hành án, với thời hạn 6-12 tháng. Hết thời hạn, nếu có nhu cầu, các đối tượng tiếp tục làm hồ sơ giả theo thủ đoạn tương tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.