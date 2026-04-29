Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (giám đốc) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) của Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu, địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi Trốn thuế.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện doanh nghiệp nêu trên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022-2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là trên 800 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.