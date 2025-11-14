Trong 5 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề trọng tâm về: cộng đồng các DTTS và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển vùng DTTS, miền núi; văn hóa các dân tộc thiểu số; hệ thống chính trị cơ sở; công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào; cùng một số nội dung về vai trò của Quân đội trong xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh phần lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phương pháp dân vận phù hợp với phong tục, tập quán từng địa bàn, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nâng cao năng lực, bản lĩnh và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Đại tá Bùi Khắc Hiệp - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Đây không chỉ là yêu cầu của nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, mà còn là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu hơn về tâm lý, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục của đồng bào DTTS, từ đó lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp tuyên truyền phù hợp, gần gũi, hiệu quả hơn.

Đại tá Bùi Khắc Hiệp khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ là người giữ đất, giữ trời, mà còn là người giữ lòng dân”. Vì vậy, công tác dân vận phải được thực hiện bằng tinh thần tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành cùng nhân dân. Bộ đội Biên phòng phải coi niềm tin, tình cảm và sự gắn bó của đồng bào là sức mạnh nội sinh, thành trì vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đắk Lắk ngày càng vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về công tác dân vận, gần dân, hiểu dân và vì dân - tiếp tục khẳng định hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc vùng biên giới.