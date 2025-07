Cả hai siêu phẩm đều đổ bộ rạp Việt vào ngày 25/7. Trước đó, Conan Movie 28 đã kịp làm nên cơn địa chấn ở rạp Việt khi bỏ túi 50 tỷ đồng từ doanh từ các suất chiếu sớm và lượng vé đặt trước (tính tới sáng 22/7, theo số liệu từ Box Office Vietnam).

"Conan Movie 28" hiện đã cán mốc 50 tỷ đồng tại Việt Nam.

Trong khi đó, Bộ tứ siêu đẳng: Bước chân đầu tiên (The Fantastic Four: First Steps), bom tấn mới nhất của Marvel về dàn siêu anh hùng quen thuộc với các diễn viên mới toanh cùng chi phí sản xuất lên tới 200 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ) cũng đang được kỳ vọng gây sốt phòng vé Việt vào cuối tuần này.

Bộ tứ siêu đẳng là một trường hợp “độc lạ” của thế giới siêu anh hùng. Họ là nhóm nhân vật lâu đời của Marvel nhưng vì lý do bản quyền mà mãi đến Bộ tứ siêu đẳng: Bước chân đầu tiên mới có thể gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Các nhà làm phim cũng phải chọn đưa lên màn ảnh rộng một hình ảnh mới lạ, hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản trước. Đây là một thách thức không hề nhỏ khi cái bóng của những Jessica Alba, Chris Evans hay Ioan Gruffudd đã quá lớn. Lần này trọng trách được giao cho dàn diễn viên Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach và Joseph Quinn.

Những đánh giá đầu tiên dành cho Bộ tứ siêu đẳng: Bước chân đầu tiên đã được công bố và các nhà phê bình đang dành những lời khen có cánh ca ngợi bộ phim mới nhất của Marvel.

Georger McKay (Harpers Media) chia sẻ: “Có lẽ đây là bộ phim hay nhất mà Marvel Studios từng phát hành. Dàn diễn viên tài năng và những màn trình diễn nổi bật từ Vanessa Kirby và Joseph Quinn thật sự ấn tượng. Nếu bạn từng nghĩ rằng MCU đã ‘chết’ sau Endgame, thì hãy nghĩ lại. Một tác phẩm được trau chuốt tỉ mỉ và dễ dàng trở thành chuẩn mực mới cho thể loại siêu anh hùng".

"Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên" ra rạp Việt từ 25/7 với bản phụ đề và lồng tiếng.

Brian Long Films: "Ban đầu tôi không kỳ vọng quá nhiều, nhưng Fantastic Four thật sự đánh dấu sự trở lại đúng nghĩa của MCU. Những phút mở đầu đã khiến tôi choáng ngợp khi xem ở IMAX". Còn Brandon Davis nhận xét: "Fantastic Four: First Steps là một trong những tác phẩm có phần hình ảnh ấn tượng nhất mà Marvel từng thực hiện".

Với những bình luận rất tích cực này, Bộ tứ siêu đẳng: Bước chân đầu tiên được dự đoán sẽ gây sốt phòng vé toàn cầu vào tuần mở màn tới.