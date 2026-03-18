Sau nửa thập kỷ mang đến những trải nghiệm điện ảnh tuyệt mỹ cho khán giả toàn cầu, bộ ba phim Dune: Hành tinh cát của đạo diễn Denis Villeneuve sẽ đi đến hồi kết vào cuối năm nay. Dune: Hành tinh cát - Phần ba vừa hé lộ trailer đầu tiên, đưa khán giả đến với chương cuối vĩ đại của một trong những loạt phim thành công bậc nhất ngành điện ảnh thế kỷ 21.

Tạo hình nhân vật Paul Atreides của Timothée Chalamet trong phần 3.

Với hơn 2 phút của đoạn trailer, khán giả đã được chứng kiến những cuộc chiến tranh tàn khốc cùng các biến động chính trị trong toàn vũ trụ, vượt ra khỏi giới hạn của hành tinh hoang mạc Arrakis. Đoạn giới thiệu mở đầu bởi Paul Atreides (Timothée Chalamet thủ vai) và Chani (Zendaya thủ vai) tâm sự về việc đặt tên cho con, cho thấy cả hai đã trở lại bên nhau sau cái kết của phần phim trước.

Bên cạnh đó, đoạn trailer cũng hé lộ sự mở rộng hơn nữa trong cuộc nổi dậy diễn ra tại đế chế của Paul Atreides với một số phân cảnh hé mở về các trận chiến tàu vũ trụ, những cuộc tàn sát trên bộ và nhân vật phản diện mới là Scytale tóc bạch kim do Robert Pattinson thủ vai.

Robert Pattinson của loạt phim "Chạng vạng" xuất hiện với tạo hình của kẻ phản diện.

Trước đó, ngày 16/3 Warner Bros. đã tiết lộ bộ áp phích nhân vật với 9 gương mặt chủ chốt của phần phim này. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem và Florence Pugh, phần phim thứ 3 đón chào sự trở lại của Jason Momoa trong vai Duncan Idaho, một chiến binh kiên cường của Gia tộc Atreides, người đã hy sinh trong phần phim đầu tiên.

Cùng với đó, Anya Taylor-Joy sẽ chính thức ra mắt vũ trụ Dune với vai diễn Alia Atreides, em gái của Paul, sau màn giới thiệu khiến khán giả toàn cầu “bùng nổ phấn khích” trong phần 2. Hai gương mặt mới hoàn toàn là Robert Pattinson trong vai Scytale và Isaach de Bankolé trong vai thủ lĩnh Fremen Farok.

Timothée Chalamet và Zendaya trong phần 3.

Trong buổi gặp gỡ giới truyền thông được tổ chức kín vào ngày 16/3, Denis Villeneuve cho biết: “Nếu bộ phim đầu tiên là sự chiêm nghiệm về một cậu bé khám phá một thế giới mới. Bộ phim thứ hai là một bộ phim chiến tranh phần này là một bộ phim giật gân. Phim chứa đựng đầy hành động và sự căng thẳng, gân guốc hơn".

Dune: Hành tinh cát - Phần ba dựa trên loạt tiểu thuyết gốc của tác giả Frank Herbert với cốt lõi là cuốn Cứu tinh xứ cát (Dune Messiah), lấy bối cảnh 17 năm sau phần 2. Cùng với sự chỉ đạo của Denis Villeneuve, dựa trên kịch bản do Villeneuve và Brian K. Vaughan chấp bút, những thước phim cuối cùng của bộ ba phim đình đám này sẽ được mang lên màn ảnh dưới bàn tay nhà quay phim từng đoạt giải Oscar Linus Sandgren của Những kẻ khờ mộng mơ và Đồi gió hú.

Phim được phát hành toàn cầu bởi Warner Bros. Pictures và dự kiến ra rạp tại Việt Nam ngày 18/12/2026.