Hai mỹ nhân Brie Larson và Anya Taylor-Joy cùng hai nhân vật do họ lồng tiếng.

Phần 2 của bom tấn hoạt hình từng thu về hơn 1,3 tỷ USD trên toàn cầu năm 2023 sẽ chính thức ra rạp từ 1/4 tới với tựa đề Phim Super Mario thiên hà (The Super Mario Galaxy Movie).

Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, phim tiếp tục quy tụ dàn sao lồng tiếng đình đám gồm ngôi sao “Vệ binh dải ngân hà” Chris Pratt, ngọc nữ Anya Taylor-Joy, ngôi sao Kung Fu Panda Jack Black, danh hài Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson và Charlie Day. Đáng chú ý, nam diễn viên Oppenheimer Benny Safdie và Đại úy Marvel Brie Larson từng giành giải Oscar cũng góp giọng trong phần này.

Hai anh em Mario.

Bên cạnh dàn sao hạng A đã được công bố, giám đốc điều hành của Illumination, Christopher Meledandri mới đây đã tiết lộ 3 diễn viên lồng tiếng mới sẽ góp mặt trong tác phẩm. Donald Glover (chủ nhân giọng nói của Simba trong Vua sư tử live-action và Aaron Davis của Spider-Man: Across the Spider-Verse) lồng tiếng cho chú khủng long Yoshi đáng yêu. Luis Guzmán (người lồng tiếng cho Gomez Addams trong phim Wednesday, góp mặt trong nhiều bom tấn Hollywood như: Boogie Nights, Magnolia) sẽ lồng tiếng cho Wart, vị vua ếch xấu xa từng xuất hiện trong game Super Mario Bros. 2.

Mảnh ghép cuối cùng chính là Issa Rae (Spider-Man: Across the Spider-Verse, Barbie) - nữ diễn viên sẽ góp giọng cho nhân vật Nữ hoàng Mật ong, người cai trị Thiên hà Tổ ong từng xuất hiện trong tựa game Super Mario Galaxy.

Phần đầu tiên Phim anh em Super Mario (2023) đã lập kỷ lục phòng vé khi trở thành phim hoạt hình không thuộc Disney/Pixar thành công nhất mọi thời đại đồng thời giữ kỷ lục là phim chuyển thể từ game có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 1,36 tỷ USD toàn cầu. Phim cũng xác lập kỷ lục là tựa phim hoạt hình có doanh thu cao thứ 5 mọi thời đại và cao thứ 19 trong lịch sử điện ảnh.

Phim sẽ ra rạp Việt từ 1/4 tới thay vì 3/4 như thông báo ban đầu.

Lấy cảm hứng từ tựa game kinh điển Super Mario Galaxy (2007) của Nintendo, phần phim mới tiếp nối ngay sau những sự kiện trong Phim anh em Super Mario (2023). Sau khi bị thu nhỏ vì vô tình nuốt phải Nấm Mini, Bowser nay bị Mario, Luigi, Công chúa Peach và Toad giam giữ trong một lâu đài đồ chơi. Tuy nhiên, khi một cơn mưa sao băng huyền ảo chiếu sáng bầu trời, nhóm anh hùng sớm nhận ra họ đang được kéo vào một nhiệm vụ thiên hà hoàn toàn mới, vượt xa mọi giới hạn mà họ từng biết.