Sentimental Value (Căn nhà ký ức) là một trong những tác phẩm điện ảnh được chú ý khi giành giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2026. Cùng với đó, phim giành thêm 8 đề cử quan trọng nhất trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính, Nam và Nữ diễn viên phụ, Kịch bản gốc hay nhất và Biên tập phim xuất sắc.

"Ngọc nữ Hollywood" Elle Fanning được đề cử cho ''Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất''.

Trước đó, Căn nhà ký ức đã gây tiếng vang lớn tại LHP Cannes giành giải giải Grand Prix mở đầu cho hành trình thành công tại nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế. Căn nhà ký ức xuất hiện trong nhiều danh sách phim hay nhất năm của các tạp chí điện ảnh và tổ chức phê bình quốc tế.

Sự kết hợp giữa kịch bản sâu sắc, diễn xuất ấn tượng và phong cách đạo diễn riêng biệt đã giúp bộ phim nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Căn nhà ký ức là câu chuyện về một gia đình nghệ sĩ với nhiều mâu thuẫn kéo dài qua nhiều năm. Khi một đạo diễn nổi tiếng quay trở lại với dự án phim mới, ông buộc phải đối diện với hai cô con gái và những ký ức chưa từng được giải quyết.

Những điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt nằm ở cách tác phẩm khai thác những mối quan hệ gia đình quen thuộc bằng một góc nhìn sâu sắc và tinh tế. Phim không chỉ kể về xung đột giữa cha và con mà còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn về ký ức, sự tha thứ và cách con người đối diện với quá khứ của mình.

Stellan Skarsgård được đề cử ''Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất''.

Chi tiết khiến người xem day dứt với Căn nhà ký ức nằm ở cách phim khắc họa nỗi trăn trở của người nghệ sĩ khi đứng trước việc sáng tạo. Trong câu chuyện, cả người cha là một đạo diễn kỳ cựu và cô con gái làm diễn viên đều phải đối diện với những câu hỏi lớn về nghệ thuật.

Gustav mang nặng khát vọng tạo ra một tác phẩm có ý nghĩa, một bộ phim có thể là cuối cùng trong sự nghiệp và cũng là món quà muộn màng cho con gái. Người làm phim già loay hoay trong thời đại mới, thời mà điện ảnh cũng chỉ được coi như một loại nội dung. Nhưng ông vẫn cố gắng truyền lại khí chất nghệ sĩ cho thế hệ trẻ và đồng thời tìm cách đối thoại với quá khứ của chính mình.

Trong khi đó, Nora với tâm hồn nhạy cảm được di truyền từ cha, lại phải vật lộn với sự cô độc mà một tuổi thơ không trọn vẹn đã tạo ra. Nó làm cô không thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống nhưng đồng thời cũng là cội rễ làm nên tài năng đang chờ được tỏa sáng trong một vai diễn xuất chúng.

Hai góc nhìn này đồng thời phản án nỗi trăn trở quen thuộc của những người làm nghệ thuật: Trên hành trình hoàn thành những tác phẩm lớn, làm thế nào để vượt qua những lực cản ở cả bên trong nội tâm, lẫn ở các tương tác xã hội xung quanh. Chính sự đối chiếu giữa hai thế hệ nghệ sĩ đã mang đến cho bộ phim chiều sâu suy tư, đồng thời khiến câu chuyện trở nên gần gũi với nhiều người làm sáng tạo.

Sau hành trình thành công tại các LHP và giải thưởng, phim sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ 20/3.

Chính sự gần gũi nhưng đầy chiều sâu này đã giúp bộ phim chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả trên thế giới. Những chủ đề về gia đình, nghệ thuật và sự hòa giải mang tính phổ quát đã khiến câu chuyện trở nên dễ đồng cảm dù bối cảnh diễn ra tại châu Âu.

Một trong những lý do quan trọng giúp Căn nhà ký ức nhận được nhiều đề cử Oscar là sự hóa thân ấn tượng của dàn diễn viên. Vai người cha do Stellan Skarsgård đảm nhận được nhiều nhà phê bình xem là một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông.

Ở phía đối diện, Renate Reinsve mang đến hình ảnh người con gái mạnh mẽ nhưng chứa đựng nhiều tổn thương. Cô đại diện cho thế hệ trẻ phải đối diện với di sản cảm xúc mà gia đình để lại. Sự kết hợp giữa các diễn viên tạo nên một mạng lưới cảm xúc phức tạp, nơi từng ánh nhìn, từng khoảng lặng đều mang nhiều ý nghĩa.

Đạo diễn Joachim Trier từ lâu đã được biết đến với khả năng kể chuyện tinh tế, tập trung vào tâm lý nhân vật. Trong Căn nhà ký ức, phong cách này tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Việc một bộ phim nghệ thuật châu Âu được phát hành tại rạp trong nước cho thấy nỗ lực của các đơn vị phát hành trong việc mang đến những lựa chọn điện ảnh đa dạng hơn cho khán giả.

Bộ phim sử dụng nhịp kể chậm rãi, nhiều khoảng lặng và những đoạn đối thoại giàu cảm xúc để dẫn dắt câu chuyện. Thay vì những cao trào kịch tính quen thuộc, phim lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, để khán giả dần khám phá những lớp ký ức của các nhân vật.