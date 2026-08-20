Tối 20/8, thông tin từ UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, Công an xã Rạng Đông nhận được tin báo của người dân về việc hai người phụ nữ bị sét đánh bất tỉnh tại khu vực đê bao biển thuộc địa bàn xã.

Hiện trường xảy ra vụ sét đánh. Ảnh: N.T.H.

Hai nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (SN 1981) và bà V.T.T. (SN 1987), cùng trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Rạng Đông phối hợp với người dân nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người tử vong do bị sét đánh khi đang trên đường đi làm về.

Công an xã Rạng Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình về vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình các nạn nhân để giải quyết các thủ tục liên quan.