Vị chua độc đáo lên ngôi trong ngành đồ uống

Thuộc họ quả Citrus, Yuzu có hình dáng tương tự quả chanh, nhưng lớp vỏ dày và sần sùi và chứa ít nước hơn. Điểm khiến loại quả này trở thành “ngôi sao” trong nghệ thuật pha chế không nằm ở phần thịt quả mà ở vị chua đặc trưng xen lẫn hậu vị ngọt nhẹ, đặc biệt mùi hương tinh tế giao thoa giữa hương chanh vàng, bưởi và quýt được giới pha chế ưa chuộng.

Yuzu sở hữu vị chua thanh khác biệt và mùi hương thanh tao

Trong các nhà hàng và quầy bar, Yuzu được xem là một nguyên liệu sang trọng và đắt đỏ, vì chất lượng vượt trội và quy trình canh tác, thu hoạch khắt khe. Nhờ vị chua tinh tế và hương thơm thanh nhã, Yuzu nhanh chóng trở thành nguyên liệu “vàng” trong nhiều công thức cao cấp.

Sức hút của Yuzu còn đến từ những giá trị dinh dưỡng nổi bật. Hàm lượng vitamin C trong Yuzu thuộc hàng cao nhất trong các loại trái cây họ citrus. Loại quả này cũng chứa nhiều limonoid và flavonoid, những hợp chất có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn.

Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, Yuzu thường được ngâm trong mật ong để tạo thành một dạng mứt thơm dịu dùng kèm bánh mì hoặc pha trà. Thức uống không chỉ dễ chịu mà còn tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa.

Từ Nhật Bản, loại quả này đã nhanh chóng lan rộng đến nhiều quốc gia khác trên thế giới, góp phần định hình xu hướng vị chua tinh tế trong ngành đồ uống.

Boncha tiên phong đưa Yuzu chinh phục khẩu vị người Việt

Trước sức hút của Yuzu, Trà Mật Ong Boncha tiên phong sáng tạo Trà Mật Ong Boncha Chanh Nhật Yuzu thanh mát, kết hợp “mặt trời vàng” xứ sở hoa anh đào với 100% mật ong nguyên chất.

Mỗi ngụm trà cân bằng hài hòa vị chua thanh nhã của Yuzu và vị ngọt dịu nhẹ của mật ong, tạo cảm giác sảng khoái, tươi mới và hiện đại.

Trà Mật Ong Boncha Chanh Nhật Yuzu tiên phong vị chua thời thượng

Sự có mặt của Trà Mật Ong Boncha Chanh Nhật Yuzu góp phần hoàn thiện bộ ba hương vị Boncha Citron thanh mát. Bộ sưu tập không chỉ đa dạng lựa chọn phong cách: vị Chanh tươi mát kinh điển, vị Tắc thơm trẻ trung, vị Chanh Nhật Yuzu thời thượng, mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo và bắt nhịp xu hướng quốc tế của thương hiệu.

Bộ sản phẩm Boncha Citron sáng tạo thanh mát

Dạ Linh (Hà Nội) chia sẻ rằng Trà Mật Ong Boncha Chanh Nhật Yuzu mang đến cảm giác thanh mát sảng khoái và hương thơm tinh tế khác biệt so với các loại trà đóng chai mà cô từng thử.

Sự xuất hiện của Yuzu trong ngành đồ uống tại Việt Nam cho thấy xu hướng tìm kiếm hương vị tự nhiên, mới lạ và giàu trải nghiệm đang ngày càng được ưa chuộng. Từ một nguyên liệu cao cấp, Yuzu đang dần trở nên gần gũi hơn qua những thức uống tiện lợi, mang đến thêm một lựa chọn phù hợp với phong cách sống năng động, hiện đại và đề cao sức khỏe.

Trà Mật Ong Boncha từ 100% mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh là thương hiệu trà được giới trẻ yêu thích. Bộ sưu tập Trà Mật Ong Boncha Citron gồm hương vị từ các loại quả thuộc họ Citrus như Chanh, Tắc, Chanh Nhật Yuzu mang đến trải nghiệm thanh mát thời thượng. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, Boncha, JOCO, ABBEN.

