Ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng vừa cho biết Jane Seymour sẽ là 1 trong những gương mặt khách mời tham gia sự kiện năm nay.

Jane Seymour sinh năm 1951 tại Anh, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với bộ môn múa trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm đầu sự nghiệp, bà tham gia nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh tại Anh trước khi được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua vai Solitaire trong bộ phim James Bond Live and Let Die (1973), đóng cùng Roger Moore.

Jane Seymour - minh tinh 75 tuổi tham dự DANAFF IV.

Thành công của bộ phim mở ra nhiều cơ hội cho Seymour tại Hollywood. Trong các thập niên tiếp theo, bà liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, sân khấu và truyền hình, từng bước xây dựng sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm.

Tên tuổi của Jane Seymour gắn liền với các tác phẩm như East of Eden, War and Remembrance, The Scarlet Pimpernel, The Wedding Crashers, The Kominsky Method và gần đây là loạt phim Harry Wild. Đặc biệt, vai diễn bác sĩ Michaela Quinn trong series Dr. Quinn, Medicine Woman đã mang về cho bà Giải Quả cầu vàng, đồng thời giúp bộ phim trở thành một trong những chương trình truyền hình được yêu thích trong thập niên 1990.

Những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật đã giúp Seymour nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng lớn của điện ảnh và truyền hình Mỹ. Năm 2000, bà được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE).

Trong số nhiều tác phẩm mà Jane Seymour tham gia, Somewhere in Time được xem là bộ phim gắn liền với tên tuổi của bà trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Jane Seymour trong "Somewhere in Time".

Đối với Jane Seymour, vai diễn Elise McKenna không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là hình tượng được công chúng nhắc nhớ nhiều nhất mỗi khi nhắc đến tên bà.

Tại DANAFF IV, Somewhere in Time sẽ được giới thiệu trong chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ, bên cạnh nhiều tác phẩm kinh điển khác của nền điện ảnh này.

Ở tuổi ngoài 70, Seymour vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Hiện bà đảm nhận vai chính trong series trinh thám Harry Wild, bộ phim ra mắt năm 2022 và hiện đã bước sang mùa thứ năm. Tác phẩm kể câu chuyện về một giáo sư văn học nghỉ hưu bất ngờ trở thành thám tử tư nhờ khả năng quan sát và suy luận sắc bén.

Jane Seymour hoạt động bền bỉ ở tuổi ngoài 70.

Sự tham gia của Jane Seymour tiếp tục cho thấy nỗ lực mở rộng kết nối quốc tế của DANAFF trong những năm gần đây. Bên cạnh các chương trình chiếu phim, liên hoan phim cũng tạo điều kiện để khán giả Việt Nam gặp gỡ, giao lưu với những nghệ sĩ nhiều đóng góp cho điện ảnh thế giới.

Jane Seymour còn tham gia chương trình Acting Masterclass thuộc khuôn khổ DANAFF Talents 2026. Hoạt động hướng đến các diễn viên trẻ, sinh viên điện ảnh và những người quan tâm đến nghệ thuật diễn xuất, tạo dịp học hỏi từ một nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường điện ảnh và truyền hình quốc tế.

Theo ban tổ chức, với hành trình hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Jane Seymour sẽ chia sẻ những câu chuyện nghề nghiệp, quá trình xây dựng nhân vật, làm việc cùng các đạo diễn và bạn diễn qua nhiều thế hệ, cũng như những kinh nghiệm giúp bà duy trì sự nghiệp bền bỉ trong ngành công nghiệp giải trí.

Ảnh, clip: BTC, tư liệu