BTC Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV) vừa thông báo tài tử Ji Chang Wook sang Việt Nam dự sự kiện này.

Ji Chang Wook.

Là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam, sự xuất hiện của nam diễn viên được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho thảm đỏ và lễ khai mạc liên hoan phim năm nay.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Sở hữu ngoại hình nổi bật, khả năng diễn xuất đa dạng cùng phong cách làm việc bền bỉ, nam diễn viên sinh năm 1987 nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và duy trì sức hút ổn định trên màn ảnh trong suốt nhiều năm qua.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Ji Chang Wook đến với bộ phim truyền hình dài tập Smile Again, tác phẩm giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại KBS Drama Awards. Tuy nhiên, phải đến vai diễn hoàng đế Ta Hwan trong bộ phim cổ trang đình đám Empress Ki (Hoàng hậu Ki, 2013), tên tuổi của Ji Chang Wook mới thực sự bùng nổ.

Sau thành công của Empress Ki, Ji Chang Wook tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Healer (2014), The K2 (2016), Suspicious Partner (2017), Lovestruck in the City (2020), The Sound of Magic (2022)... Năm 2023, anh nhận được phản hồi tích cực với vai cảnh sát chìm Park Jun Mo trong series tội phạm The Worst of Evil của Disney+, đóng cùng Wi Ha Joon và Lim Se Mi. Sau đó, anh trở lại với màu sắc nhẹ nhàng hơn trong Welcome to Samdal-ri, bộ phim tình cảm lấy bối cảnh đảo Jeju, đóng cặp cùng Shin Hye Sun.

Năm 2024, nam diễn viên thử sức với hình tượng mới trong series tội phạm Gangnam B-Side của Disney+, vào vai Yoon Gil Ho - một nhân vật môi giới bí ẩn hoạt động trong thế giới ngầm Gangnam. Vai diễn được nhận xét khác biệt so với hình tượng quen thuộc trước đây của anh. Bộ phim cũng được mời tham dự hạng mục On Screen tại LHP Busan trước khi phát hành chính thức.

Gần đây, Ji Chang Wook gây chú ý với The Manipulated - series hành động, báo thù của Disney+, đóng cùng D.O. (EXO). Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên với sở trường hành động.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Ji Chang Wook từng tham gia các phim như Fabricated City, Hard Hit, Revolver và gần đây nhất là Colony, cho thấy sự dịch chuyển linh hoạt giữa màn ảnh rộng và truyền hình.

Ji Chang Wook góp mặt tại "Đêm Điện ảnh Hàn Quốc" (Korean Film Night) diễn ra tối 29/6.

Chính sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn suốt hơn một thập kỷ hoạt động đã giúp Ji Chang Wook duy trì vị trí đáng chú ý trong làn sóng Hallyu. Nam diễn viên từng được ghi nhận ở nhiều sân chơi quốc tế như China TV Drama Awards, Asia Artist Awards, Asian Film Awards và giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim ngắn/web drama tại APAN Star Awards 2024 với phim Welcome to Samdal-ri.

Sự góp mặt của anh tại DANAFF IV được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của kỳ liên hoan phim năm nay, đặc biệt tại lễ khai mạc và thảm đỏ. Sự kiện diễn ra tối 28/6 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và một số nền tảng tiếp sóng trực tiếp.

Ji Chang Wook cũng xác nhận góp mặt tại Đêm Điện ảnh Hàn Quốc (Korean Film Night) diễn ra tối 29/6. Sự kiện có sự tham dự của ông Kim Dong Ho - nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF), cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Park Sung Woong, Han Dong Hee và Idol Nation. Được tổ chức theo hình thức khách mời, Đêm Điện ảnh Hàn Quốc là một trong những hoạt động giao lưu quốc tế nổi bật của DANAFF IV, góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa và điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

DANAFF IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026, do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức. Sự kiện mang khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới” (Bridging Asia to the World), khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực.