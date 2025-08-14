Kết thúc giải VĐQG, VFF và Vietfootball chính thức thành lập đội tuyển bóng đá 7 người và tổ chức giải đấu quốc tế với sự tham dự của 2 đội tuyển Thái Lan, Malaysia.

BTC công bố giải đấu

Giải đấu sẽ diễn ra thể thức vòng tròn 1 lượt chọn ra nhà vô địch. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, HCV, 3.000 USD tiền thưởng. Đội á quân nhận 2.000 USD, đội hạng ba nhận 1.500 USD.

Ở lần thứ 3 tổ chức, VietFootball muốn nâng tầm loại hình bóng đá đặc sắc của Việt Nam lên quy mô khu vực. Đồng thời đẩy mạnh giao lưu chuyên môn và góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh bóng đá, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam ra khu vực, thế giới.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam lần lượt gặp Malaysia (ngày 15/8) và Thái Lan (ngày 17/8).