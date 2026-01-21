Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn, chất lượng và tuân thủ kỹ thuật đối với sản phẩm điện - điện tử, việc một doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức chứng nhận quốc tế uy tín trao các chứng nhận theo tiêu chuẩn châu Âu và toàn cầu được xem là dấu mốc đáng chú ý, phản ánh năng lực công nghệ và mức độ sẵn sàng hội nhập.

Đại diện Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nhận chứng nhận từ TÜV SÜD, ngày 20/1 tại Hà Nội

Chứng nhận quốc tế và “cửa ải” tiêu chuẩn khắt khe

TÜV SÜD được quốc tế công nhận là tổ chức chứng nhận độc lập và uy tín. Đối với các sản phẩm điện - điện tử, việc được TÜV SÜD cấp chứng nhận cho thấy sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cũng như pháp lý nghiêm ngặt của thị trường quốc tế. Đây được xem là điều kiện quan trọng giúp sản phẩm thâm nhập thị trường một cách hiệu quả hơn, đặc biệt tại các khu vực có yêu cầu cao về an toàn và chất lượng.

Các dòng sản phẩm của Rạng Đông được cấp chứng nhận lần này bao gồm dòng đèn chiếu sáng đường LED và các sản phẩm bộ nguồn LED - những nhóm sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm công nghệ cao cũng như chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp. Theo thông tin từ Rạng Đông, đây là các dòng sản phẩm được nghiên cứu, phát triển, thiết kế và sản xuất theo định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ các dự án hạ tầng chiếu sáng, công nghiệp và dân dụng trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Rạng Đông, phát biểu tại sự kiện đón nhận chứng nhận quốc tế TÜV SÜD

Dữ liệu từ hệ thống IECEE CB Scheme cho biết, hiện có hơn 18.000 chứng nhận CB đang có hiệu lực trên toàn cầu cho các sản phẩm đèn chiếu sáng đường LED và bộ nguồn LED. Trong bối cảnh toàn cầu, Rạng Đông khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam đạt chứng nhận CB cho dòng sản phẩm đèn chiếu sáng đường LED. Đặc biệt, Rạng Đông hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu chứng nhận quốc tế này cho dòng sản phẩm bộ nguồn LED. Chương trình CB cho phép các quốc gia thành viên thừa nhận lẫn nhau kết quả thử nghiệm an toàn sản phẩm, giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm ra nhiều thị trường khác nhau mà không cần thử nghiệm lặp lại.

Đánh giá ở cấp độ hệ thống sản xuất

Một điểm đáng chú ý trong quá trình chứng nhận là phạm vi đánh giá của TÜV SÜD không chỉ dừng ở việc thử nghiệm mẫu sản phẩm đơn lẻ. Theo ông Lionel Montarges - Phó Chủ tịch Dịch vụ Sản phẩm TÜV SÜD tại Việt Nam, các chứng nhận CB, CE-LVD AoC, ENEC và TÜV SÜD Mark được trao cho các dòng sản phẩm của Rạng Đông còn dựa trên việc đánh giá toàn diện hệ thống sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng và hoạt động giám sát định kỳ tại nhà máy.

Ông Lionel Montarges - Phó Chủ tịch Dịch vụ Sản phẩm của TÜV SÜD tại Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực của Rạng Đông trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe và cam kết cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến những sản phẩm được thị trường toàn cầu tin cậy

“Điều này thể hiện sự công nhận của một tổ chức chứng nhận quốc tế đối với năng lực công nghệ, quản trị và kỷ luật sản xuất của Rạng Đông ở cấp độ hệ thống,” ông Lionel Montarges nhấn mạnh tại buổi trao chứng nhận.

Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Kiên - Phó Tổng Giám đốc Rạng Đông, cho biết các chứng nhận quốc tế của TÜV SÜD là yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, giúp doanh nghiệp giảm rào cản kỹ thuật, rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường và gia tăng độ tin cậy với đối tác, nhà phân phối và khách hàng quốc tế.

Theo ông Kiên, đây cũng là bước đi trong chiến lược dài hạn nhằm chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyển dịch sang sản xuất theo chuẩn mực toàn cầu và khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lâu năm trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện, Rạng Đông hiện tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc các dòng sản phẩm chủ lực được trao chứng nhận quốc tế cho thấy hướng đi chuẩn hóa và hội nhập của doanh nghiệp đang từng bước được ghi nhận ở cấp độ quốc tế.

