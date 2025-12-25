Chiều tối 19/12, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết Bộ Công Thương năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã chứng kiến Lễ công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025 và trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu.

Tính đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 883,7 tỷ USD. Khép lại năm 2025, dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt 920 tỷ USD.

Việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 900 tỷ USD là dấu mốc mới, phản ánh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương.

Trước đó, ngày 5/2, Chính phủ có Nghị quyết số 25 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, theo đó đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt trên 12%. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thị trường ngoài nước và Công điện số 221 về tập trung ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 ước đạt 470 tỷ USD.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuất khẩu năm 2025 ước đạt trên 470 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2024. Qua đó, khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở cao, đồng thời là điểm sáng trong thương mại khu vực và toàn cầu. Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu liên tục 10 năm, kể từ năm 2016, góp phần quan trọng tạo nguồn ngoại tệ ổn định, giảm áp lực lên tỷ giá và củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia.

Kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2025 đánh dấu quá trình tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục của xuất nhập khẩu Việt Nam.

Từ cột mốc 100 tỷ USD vào năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 200 tỷ USD năm 2011, vượt 300 tỷ USD năm 2015, vượt 400 tỷ USD năm 2017, cán mốc 500 tỷ USD chỉ sau một thập kỷ. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, giúp chúng ta chinh phục các ngưỡng 600 tỷ USD vào năm 2021 và 700 tỷ USD vào năm 2022. Tổng xuất nhập khẩu đã vượt 800 tỷ USD vào tháng 11/2025 và vượt mốc trên 900 tỷ USD trong tháng 12 này.

Số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD cũng tăng nhanh chóng, từ 30 mặt hàng vào năm 2019 đã tăng lên thành 33 mặt hàng năm 2023, 36 mặt hàng năm 2024. Năm nay, nước ta có 36 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, khi số thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD tăng từ 27 thị trường vào năm 2013 lên 31 thị trường vào năm 2018, 34 thị trường vào năm 2022 và 35 thị trường vào năm 2024.

Thành tựu quan trọng về mặt kinh tế vĩ mô là khả năng chuyển từ nhập siêu sang duy trì thặng dư thương mại kéo dài. Mức thặng dư liên tục tăng trưởng, đạt 19,9 tỷ USD vào năm 2020 và kỷ lục 28,3 tỷ USD vào năm 2023. Năm 2024, cán cân thương mại thặng dư 24,9 tỷ USD và dự kiến năm 2025 sẽ đạt 21 tỷ USD.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho rằng, kim ngạch xuất khẩu bứt phá mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức chống chịu trước biến động của kinh tế toàn cầu.

Theo đó, xuất khẩu tăng trưởng bình quân khoảng 10,8%/năm, vượt xa kế hoạch đề ra là tăng bình quân 5%/năm. Cơ cấu xuất nhập khẩu chuyển dịch theo hướng hiện đại và bền vững. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu cũng chuyển dịch theo hướng tích cực.

Cán cân thương mại của nước ta ghi nhận xuất siêu liên tục trong cả giai đoạn, trong đó năm 2021 xuất siêu 3,19 tỷ USD, năm 2025 dự kiến xuất siêu khoảng 22 tỷ USD, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, kiểm soát lạm phát và cải thiện cán cân thanh toán.

Những thành tựu đáng kể trên đã đưa Việt Nam thăng hạng ấn tượng trên bản đồ thương mại toàn cầu, khẳng định vai trò là một nền kinh tế năng động và vị thế ngày càng quan trọng và không thể thiếu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kết quả này đạt được là nhờ những nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu đã chủ động thích ứng, đổi mới và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Hà Giang