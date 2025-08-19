Ngày 19/8, Công an xã Hương Sơn (TP Hà Nội) cho biết đã kịp thời hỗ trợ chị Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú tại tổ 3, Khu đô thị Đặng Xá, xã Gia Lâm) nhận lại số tiền 400 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Công an xã Hương Sơn hỗ trợ hai bên làm thủ tục hoàn trả. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 17/8, Công an xã Hương Sơn tiếp nhận trình báo của chị Bùi Thị Nga (SN 1996, ở xóm 5, thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển nhầm, Công an xã Hương Sơn đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh nguồn gốc và liên hệ với chủ tài khoản để giải quyết.

Đến sáng 18/8, chị Phạm Thị Bích Ngọc đã trực tiếp tới trụ sở công an, xuất trình đầy đủ giấy tờ cá nhân, thông tin tài khoản cùng mã giao dịch, chứng minh việc chuyển nhầm số tiền trên.

Sau khi đối chiếu, xác minh rõ ràng, Công an xã Hương Sơn đã hỗ trợ hai bên làm thủ tục hoàn trả. Chị Bùi Thị Nga tự nguyện chuyển trả toàn bộ 400 triệu đồng cho chị Ngọc.

Nhận lại tài sản, chị Ngọc xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng và minh bạch của lực lượng Công an xã Hương Sơn. Chị cũng gửi lời cảm kích đến chị Nga vì sự trung thực, thiện chí trong việc trả lại tài sản.

Về phần mình, chị Nga chia sẻ niềm vui khi số tiền đã trở về đúng chủ nhân và khẳng định việc có công an đứng ra xác minh giúp cho quá trình trao trả diễn ra an toàn, công khai và minh bạch.