Trước làn sóng chi phí vận hành leo thang và quảng cáo trực tuyến dần bão hòa, nhiều doanh nghiệp lớn đã biến chính nhân viên và khách hàng trung thành thành kênh bán hàng trực tiếp, gia tăng doanh thu bằng việc khai thác nguồn lực nội tại.

Bà Huỳnh Uyển Nhi, Giám đốc điều hành Kalodata Việt Nam, đưa ra một số số liệu về thị trường video ngắn và tiếp thị liên kết.

Theo bà Nhi, thị trường ghi nhận doanh thu khoảng 255.000 tỷ đồng mỗi năm, trong đó tiếp thị liên kết đóng góp khoảng 60% dòng tiền. Tuy nhiên, trong hơn 19 triệu tài khoản sáng tạo nội dung được thống kê tại Việt Nam, khoảng 2,6 triệu tài khoản có phát sinh đơn hàng. Nhóm tài khoản chưa phát sinh đơn hàng chiếm khoảng 86,3%.

Con số này cho thấy việc tham gia sáng tạo nội dung không đồng nghĩa với khả năng tạo ra doanh số. Tuy nhiên, chưa thể xem toàn bộ nhóm tài khoản chưa có đơn hàng là đã bị đào thải.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm, mà còn phải tìm cách tiếp cận người tiêu dùng bằng nội dung phù hợp, đáng tin cậy.

Từ góc độ doanh nghiệp thực thi, ông Đỗ Hữu Hưng, Tổng Giám đốc ACCESSTRADE Vietnam, cho rằng phần lớn doanh nghiệp hiện nay vẫn vướng vào điểm mù khi dồn toàn bộ ngân sách cho một vài cá nhân hay những "chiến thần" bán hàng trên sóng livestream.

Doanh nghiệp tìm cách khai thác niềm tin của khách hàng để phát triển kênh bán hàng. Ảnh: Thu Hà

Thực tế hai năm qua cho thấy sự phụ thuộc vào các nhân vật nổi tiếng về livestream tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và vận hành, trong khi những tài sản giá trị nhất là nhân viên nội bộ, khách hàng hiện hữu và các đối tác lại thường bị bỏ quên.

Theo lãnh đạo ACCESSTRADE, mô hình tăng trưởng dựa trên việc liên tục "đốt tiền" quảng cáo đang mất dần tác dụng khi chi phí hiển thị và vận hành đều tăng mạnh nhưng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng lại giảm sút. Thế hệ người tiêu dùng trẻ không còn dễ dàng xuống tiền trước các thông điệp trực diện.

Thị trường buộc phải chuyển sang mô hình kinh tế dựa trên niềm tin, nơi người mua có xu hướng tham khảo lời khuyên và đánh giá từ những người họ tin tưởng, hoặc những đánh giá từ trải nghiệm thực tế.

Để minh họa, ông Hưng dẫn trường hợp Vietnam Airlines tiếp cận nhóm khách hàng Gen Z. Hãng hàng không đã khai thác nguồn lực từ 6.000 tiếp viên, đào tạo họ trở thành các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để tham gia bán hàng qua tiếp thị liên kết.

"Chỉ với khoảng 10% tiếp viên tham gia trong thời gian rảnh rỗi, lợi thế về kiến thức chuyên môn và mức độ tin cậy của nhân sự trong ngành đã đem về doanh thu bán vé hơn 1.000 tỷ đồng", ông Hưng chia sẻ thông tin này trong hội thảo “Growth Max: Kỷ nguyên tăng trưởng có lợi nhuận” diễn ra gần đây tại TPHCM.

Tương tự, ông dẫn câu chuyện tiếp cận nhóm khách hàng trẻ của VinFast cũng xuất phát từ việc khai mở niềm tin thực tế. Trước bối cảnh thị trường từng xuất hiện nhiều hoài nghi về chất lượng xe và pin, thay vì giải thích một chiều bằng truyền thông tốn kém, thương hiệu này đã thuyết phục các khách hàng tiên phong cùng đội ngũ tài xế Xanh SM chia sẻ chính câu chuyện vận hành hàng ngày của mình. Trải nghiệm thực từ người cầm lái đã trực tiếp tháo gỡ tâm lý nghi ngại của cộng đồng, từ đó thúc đẩy quyết định mua xe.

Từ các ví dụ về Vietnam Airlines và VinFast, ông Đỗ Hữu Hưng cho rằng bài toán tăng trưởng bền vững suy cho cùng xoay quanh ba yếu tố là tìm đúng nơi khách hàng đặt niềm tin, khai mở những tài sản bị bỏ quên từ chính nhân sự và khách hàng cũ, sau đó dùng công nghệ cùng các chiến dịch linh hoạt để kích hoạt họ thành mạng lưới bán hàng.

Cách làm này giúp doanh nghiệp vừa tháo gỡ điểm nghẽn tiêu thụ, vừa tạo sự cộng hưởng giữa nhận diện thương hiệu và doanh số, từ đó kiểm soát tỷ suất lợi nhuận và duy trì sức cạnh tranh dài hạn.