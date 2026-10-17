VinFast đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam vào năm 2027. Một số nhà cung cấp trong nước cho biết đơn hàng tăng, kéo theo nhu cầu đầu tư nhà máy, máy móc.

Tại Hội nghị Tăng cường nội địa hóa và phát triển hệ thống nhà cung cấp 2026, ngày 16/10, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch VinFast toàn cầu, đã chia sẻ về hoạt động của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tập đoàn.

Đề cập đến VinFast, bà Hải cho biết hãng xe điện đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng vẫn đạt được những kết quả nhất định. VinFast hiện dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam ở phân khúc ô tô điện và duy trì vị trí này trong khoảng 24 tháng qua.

“Khoảng 24-25 tháng trước, chúng tôi đã vượt Toyota để trở thành đơn vị số 1 và giữ vững vị trí trong suốt 24 tháng qua, với thị phần ngày càng tăng trưởng”, bà Hải cho hay.

Theo bà, nếu năm ngoái thị phần bình quân của VinFast đạt khoảng 30%, thì trong những tháng gần đây, con số này đã tăng lên 42-44% ở phân khúc xe 4 bánh. Còn với xe 2 bánh, hãng chiếm khoảng 19% thị phần và đặt mục tiêu trở thành hãng xe máy dẫn đầu thị trường Việt Nam vào năm 2027.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch VinFast toàn cầu. Ảnh: HM

Ngoài thị trường trong nước, VinFast đã hiện diện tại 11 thị trường quốc tế. Hãng phát triển hoạt động sản xuất ở nước ngoài với các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng tại những khu vực khác.

Về mục tiêu sản lượng, VinFast đặt kế hoạch tăng trưởng cao đối với cả ô tô điện và xe máy điện. Năm 2026, hãng đặt mục tiêu đạt ít nhất 300.000 ô tô và 1,2-1,5 triệu xe máy điện. Theo bà, tốc độ tăng trưởng này mở ra nhu cầu lớn về nguồn cung, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng ngành công nghiệp ô tô, xe máy.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ và Thiết bị CNC Hà Nội, cho biết doanh nghiệp cung cấp pallet, xe đẩy linh kiện, lồng thép và kệ kho cho nhà máy VinFast. Công ty cung ứng qua các nhà cung cấp của hãng từ năm 2017 và trở thành nhà cung cấp trực tiếp từ năm 2025.

Theo ông Minh, đơn hàng đóng gói linh kiện dập xuất khẩu sang Indonesia và Ấn Độ tăng mạnh, góp phần đưa doanh thu năm tài chính 2026 của CNC tăng gần gấp đôi. Trong 9 tháng đầu năm, công ty sản xuất gần 100.000 kiện đóng hàng và đầu tư thêm một nhà máy chuyên sản xuất pallet.

Ông Dương Minh Hải, Giám đốc cấp cao Kimsen Industrial Corporation, cho biết doanh nghiệp dự kiến đạt doanh thu 600 tỷ đồng trong năm 2026, trong đó các đơn hàng liên quan đến VinFast đóng góp đáng kể.

Theo ông Hải, để đáp ứng yêu cầu đơn hàng, Kimsen phải đầu tư máy móc, điều chỉnh hệ thống quản lý và quy trình sản xuất. Ngoài gia công theo bản vẽ, doanh nghiệp từng bước tham gia thiết kế, đánh giá khả năng sản xuất và tối ưu quy trình, đồng thời tìm kiếm khách hàng trong ngành ô tô tại Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh xe điện, bà Hải cũng đề cập đến lĩnh vực năng lượng xanh. VinEnergo đang triển khai 8 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7,5 GW tại Việt Nam.

“Chúng tôi làm cả điện gió, điện mặt trời và đặc biệt là đầu tư vào hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), bà Hải nói, đồng thời cho rằng hệ thống lưu trữ có thể hỗ trợ điều tiết nguồn điện tái tạo, góp phần tăng tính ổn định của hệ thống điện.

Tuy nhiên, bà cho rằng bên cạnh chi phí đầu tư lớn, thách thức của năng lượng tái tạo là sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Việc phát triển BESS được xem là một giải pháp hỗ trợ xử lý tính biến động của nguồn điện gió, điện mặt trời, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tham gia cung ứng thiết bị và linh kiện.

Dù hiện nay Việt Nam chưa thể tự sản xuất turbine gió hay tấm pin mặt trời, bà Hải cho rằng doanh nghiệp Việt có thể tham gia nhiều khâu trong chuỗi cung ứng năng lượng, từ sản xuất linh kiện, kết cấu trụ turbine gió, dây dẫn đến trạm biến thế và máy biến áp. Qua đó, các doanh nghiệp có cơ hội từng bước nâng cao hàm lượng công nghệ và mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị.

“Thông qua sự phát triển của các công ty trong hệ sinh thái, Vingroup muốn tạo ra thị trường và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào những chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao”, bà Hải chia sẻ.