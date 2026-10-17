Chiến sự Nga-Ukraine, xung đột Mỹ-Iran và các cuộc tấn công của Houthi vào Saudi Arabia cùng lúc leo thang, giá vàng lẽ ra phải bùng nổ. Tuy nhiên, diễn biến trong tháng 10/2026 cho thấy bất ổn địa chính trị không đủ sức kéo giá vàng lên bền vững.

Thời gian qua, giá vàng biến động mạnh. Sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ công bố vượt dự báo vào ngày 14/10, giá vàng giao ngay có lúc rơi xuống vùng 4.080 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Tuy nhiên, chỉ một phiên sau đó, kim loại quý bật tăng hơn 65 USD, đưa giá trở lại quanh vùng 4.170 USD/ounce. Hiện tại, giá vàng giao ngay dao động quanh vùng 4.160 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 trên COMEX giao dịch quanh vùng 4.190 USD/ounce.

Chuỗi phản ứng ngược: Từ xung đột đến lãi suất

Các nhà phân tích chỉ ra rằng mối quan hệ giữa rủi ro địa chính trị và giá vàng có những diễn biến khác với kỳ vọng thông thường.

Xung đột địa chính trị đẩy giá dầu lên cao, giá dầu Brent vượt 105 USD/thùng, thậm chí có lúc chạm 106 USD, từ đó làm gia tăng lo ngại lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ.

Vàng giao ngay có lúc rơi xuống vùng 4.080 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, sau khi lạm phát Mỹ công bố vượt dự báo. Ảnh: Bloomberg

Theo phân tích từ Tân Hoa Xã Kinh tế, "địa chính trị leo thang trước tiên ảnh hưởng đến giá dầu, sau đó thay đổi kỳ vọng lạm phát, rồi mới tác động gián tiếp đến định giá vàng". Đây là chuỗi truyền dẫn then chốt đối với giá vàng ở giai đoạn hiện tại.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc chạm 5,364% trong phiên 7/10, mức cao nhất trong khoảng 24 năm, kể từ năm 2002. Sau đó, lợi suất giảm bớt khi phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm thu hút nhu cầu tốt.

Theo BullionVault, chỉ số DXY đã chạm mức cao nhất trong 19 tháng vào ngày 14/10, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm tăng vọt lên 5,31% sau dữ liệu CPI.

Khi vàng trở thành "tài sản bị bán tháo đầu tiên"

Một yếu tố ít được chú ý nhưng mang tính quyết định: chính vì vàng đã tăng quá mạnh trong năm 2025, thị trường trở nên cực kỳ “đông đúc”.

Theo khảo sát của Bank of America, suốt nhiều tháng qua, mua vàng luôn là lựa chọn được đông đảo nhà đầu tư tham gia nhất, hơn cả mọi giao dịch khác.

Đến tháng 10/2026, sự đông đúc này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: khi các tài sản khác đồng loạt giảm giá và nhà đầu tư cần tiền mặt để bù đắp các khoản lỗ, vàng - với tính thanh khoản cao nhất trong nhóm tài sản lại trở thành mục tiêu bán tháo đầu tiên.

Quá trình này tạo ra vòng xoáy giảm giá: bán vàng → giá vàng giảm → kích hoạt lệnh dừng lỗ → bán tháo thêm. Theo BullionVault, ngày 14/10, giá vàng giảm 75 USD chỉ trong một phiên, trong khi bạc cũng mất hơn 2 USD.

Nhà phân tích Ewa Manthey của Ngân hàng ING nhận định: "Sức hấp dẫn trú ẩn của vàng thường phát huy tốt nhất trong các cuộc khủng hoảng tài chính, khi lợi suất thực giảm và USD yếu đi. Nhưng cú sốc năng lượng từ phía cung lại tạo ra hiệu ứng ngược lại".

Giá dầu tăng đẩy lạm phát lên, khiến các ngân hàng trung ương phải giữ quan điểm thận trọng và điều này gây áp lực lên vàng.

Kỹ thuật suy yếu: Chuỗi tín hiệu giảm giá

Nhìn vào biểu đồ giá vàng, các chuyên gia kỹ thuật nhận thấy một mô hình đáng lo ngại đã hình thành từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Mô hình này được gọi là "vai - đầu - vai". Đây là một dạng mô hình kinh điển báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc và giá đang đảo chiều giảm.

Có thể hiểu đơn giản: Hãy tưởng tượng biểu đồ giá vàng có 3 đỉnh nhô lên. Đỉnh thứ nhất (vai trái) quanh vùng 4.800 USD vào tháng 10/2025. Đỉnh thứ hai (đầu) cao hơn hẳn, chạm 5.589 USD vào tháng 1/2026, tạo đỉnh lịch sử.

Đỉnh thứ ba (vai phải) thấp hơn, chỉ quanh 4.600 USD vào tháng 3/2026. Ba đỉnh này tạo thành hình dáng giống như 2 bờ vai và 1 cái đầu ở giữa. Khi mô hình này hoàn thành, nó thường báo hiệu rằng lực mua đã cạn kiệt và giá khó có thể quay lại đỉnh cũ.

Phân tích kỹ thuật cho thấy vàng hình thành mô hình "vai - đầu - vai" với đỉnh lịch sử quanh 5.600 USD hồi tháng 1/2026, báo hiệu xu hướng trung hạn đang nghiêng về phía giảm. Ảnh: Bloomberg

Điều quan trọng nhất là "đường cổ" - đường nối các đáy giữa ba đỉnh. Khi giá vàng phá vỡ xuống dưới đường này, đó là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm đã chính thức bắt đầu. Vàng đã làm điều đó.

Giá vàng đang giao dịch dưới cả đường trung bình động 20 tuần lẫn 50 tuần. Đường trung bình động là mức giá trung bình của một khoảng thời gian. Khi giá vàng nằm dưới cả hai đường này, có nghĩa là giá hiện tại thấp hơn mức trung bình của 20 tuần và 50 tuần gần nhất. Dấu hiệu cho thấy xu hướng trung hạn vẫn đang nghiêng về phía giảm.

Theo phân tích của Investing.com, mô hình tam giác giảm (một dạng mô hình khác cũng báo hiệu giảm giá) đã hoàn thành khoảng 90%. Điều này có nghĩa là áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế và có thể sớm đẩy giá xuống các mức thấp hơn.

Bank of America nhận định, chỉ khi lo ngại lạm phát và căng thẳng Iran hạ nhiệt, đồng USD ngừng tăng và Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt, vàng mới có thể thực sự tạo đáy và phục hồi.

UBS cũng đồng quan điểm khi cho rằng "tin xấu đối với vàng phần lớn đã được phản ánh vào giá", áp lực từ Fed bắt đầu dịu lại nếu dữ liệu sắp tới không hỗ trợ cho việc nâng dự báo lãi suất thêm nữa.

Ông Ngô Tử Kiệt, nhà nghiên cứu kim loại quý tại Kim Thụy Futures, cảnh báo: "Vai trò trú ẩn an toàn của vàng đang tạm thời suy yếu trước áp lực từ tình trạng thiếu hụt thanh khoản, đồng USD mạnh lên và lợi suất thực phục hồi. Nhà đầu tư cần thận trọng trước nguy cơ đảo chiều xu hướng, tránh vội vàng bắt đáy khi các tín hiệu kỹ thuật đã suy yếu".