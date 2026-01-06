Toạ độ vàng kích hoạt doanh thu đa ngành

“Tôi cảm thấy may mắn khi là một trong những khách hàng đầu tiên chốt được căn ở Phố Expo”, ông Ngọc Thanh, chủ một chuỗi nhà hàng chuyên lẩu nướng, chia sẻ. Có kế hoạch mở rộng thêm cơ sở hoạt động, theo tính toán của ông thì đây là địa điểm phù hợp nhất để khai trương ngay trong năm 2026.

Nằm trong lòng Vinhomes Global Gate, quản lý vận hành bởi Vincom Retail, đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, khu Phố Expo được quy hoạch ngành hàng chuyên biệt, là “lãnh địa” lý tưởng cho ẩm thực, trải nghiệm, nghệ thuật độc đáo. Với phong cách thiết kế hiện đại gồm 5 tầng xây dựng, tổng diện tích sàn lên tới gần 410 m2 cùng mặt tiền 5,5 - 6m, các chủ sở hữu dễ dàng chuyển đổi công năng, khai thác hiệu quả mọi mô hình, dịch vụ.

Chủ sở hữu Phố Expo có thể triển khai cùng lúc nhiều mô hình kinh doanh để tối ưu lợi nhuận. Ảnh phối cảnh

Với các thương hiệu bán lẻ và dịch vụ, thách thức lớn nhất luôn là nguồn khách. Tại Phố Expo, bài toán này đã được giải ngay từ quy hoạch. Trục thương mại này sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất Vinhomes Global Gate khi nằm ngay trên trục đường Trường Sa sầm uất, liền kề Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - thỏi nam châm thu hút tới hơn 10 triệu lượt khách tới tham dự các đại nhạc hội, hội chợ, triển lãm chỉ sau hơn ít tháng khai trương. Điều này đồng nghĩa thị trường tiêu thụ khổng lồ đã sẵn sàng.

Sau giai đoạn khởi động, VEC đã sẵn sàng cho các chuỗi sự kiện tầm cỡ quốc gia, quốc tế, gần nhất là Hội chợ Mùa Xuân, dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 8/2/2026. Với quy mô top 10 thế giới, nơi đây có thể đón tới hơn 60 triệu lượt người/năm, dòng khách thật được coi là sẽ nhộn nhịp suốt cả năm. Theo thống kê, phần đông trong số này là khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) với mức chi tiêu gấp 3 - 4 lần khách du lịch thông thường.

Nằm ở “trái tim” Boutique Gate, tại “cửa ngõ” Đông Bắc Hà Nội, Phố Expo cũng thừa hưởng toàn bộ ưu thế về vị trí siêu đắc địa của Vinhomes Global Gate. Do đó, việc thu hút khách hàng từ mọi hướng càng thêm thuận lợi với hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

60 triệu lượt khách tới VEC mỗi năm sẽ khuấy động các shop thương mại ở Phố Expo

Tại thời điểm này, khách từ nội đô Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận có thể dễ dàng tiếp cận Phố Expo thông qua trục Trường Sa rộng 68 m, kết nối nhanh với các cây cầu Thăng Long, Nhật Tân, Đông Trù.

Từ năm 2027, cầu Tứ Liên dự kiến chính thức thông xe sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai bờ sông Hồng. Kế hoạch đến năm 2029, khi vành đai 3 và vành đai 4 khép kín, khả năng tiếp cận từ mọi hướng càng thêm thuận lợi.

Trong dài hạn, Phố Expo còn hưởng lợi từ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến metro số 4 cùng bộ đôi sân bay Nội Bài và Gia Bình (dự kiến khai thác thương mại từ 2026). Nhờ đó, dòng khách nội địa và quốc tế sẽ liên tục được “bơm” về khu vực, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng doanh thu và giá trị tài sản.

Thời điểm vàng nhận chính sách ưu đãi “khủng”

Hạ tầng vừa là cầu nối trực tiếp đưa dòng khách tới, mang dòng tiền về cho các chủ sở hữu Phố Expo, vừa là nhân tố thúc đẩy bất động sản tăng giá, đảm bảo lợi nhuận trước mắt và lâu dài. Chưa kể, nhà đầu tư còn nhận thêm lợi đơn, lợi kép từ “chính sách thiên thần” ngay từ thời điểm chốt giao dịch.

Với giỏ hàng Phố Expo, nhà đầu tư không phải chịu áp lực tài chính khi khoản lãi vay 0% kéo dài trong 24 tháng (không muộn hơn ngày 31/12/2027). Ưu thế này giúp chủ sở hữu tiết kiệm được nhiều khoản chi phí trong 2 năm đầu. Thêm nữa,đây lại là giai đoạn VEC đã vận hành ổn định, nền kinh tế Expo tăng tốc, dự báo nguồn vốn tự có của nhà đầu tư sẽ tiếp tục được nhân lên không ngừng.

Theo đại diện Vinhomes, khoản đầu tư càng được tối ưu hơn nữa khi chủ đầu tư có chế độ “bảo hiểm” cho nhà đầu tư bằng Cam kết tiền thuê lên tới 25%/5 năm, tương đương 5%/năm dành cho 30 căn đầu tiên ký thủ tục từ ngày 15/12/2025, giúp chủ sở hữu thảnh thơi nhận lợi nhuận ổn định và không phải chịu áp lực trực tiếp kinh doanh trong suốt 60 tháng.

Đặc biệt, Boutique Gate chính thức triển khai chương trình “An Gia Kim Lộc”, mang đến lộc vàng đầu năm cùng quà tặng nội thất giá trị ngay dịp đầu năm mới. Theo đó, từ ngày 06/01/2026, khách hàng ký thủ tục sẽ được “trao tay” tối đa 5 cây vàng - trị giá 750 triệu đồng (giảm trừ vào giá trước VAT & KPBT) cùng quà tặng nội thất lên tới 500 triệu đồng/căn (giảm trừ vào giá trước VAT & KPBT).

Cộng dồn cùng các khoản ưu đãi thanh toán sớm, miễn phí quản lý dịch vụ trong 36 tháng, Phố Expo hay giỏ hàng Boutique Gate nói chung đang được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhất thị trường Đông Bắc Thủ đô. Trong bối cảnh hàng loạt hạ tầng lớn đồng loạt hình thành từ 2026 - 2029, biên độ tăng trưởng của khu vực này được dự báo còn rất rộng.