Trong 234 công trình được khởi công, khánh thành ngày 19/12 chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai, mở ra cơ hội an cư cho hàng chục nghìn người thu nhập thấp.

Hà Nội có dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại Tiên Dương Park City) tại xã Phúc Thịnh (thuộc huyện Đông Anh cũ), do CTCP Vihoce Tiên Dương triển khai. Đây là doanh nghiệp được thành lập bởi liên danh các nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và Công ty CP Xây dựng Central.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc CTCP Vihoce, cho biết Tiên Dương Park City được đầu tư theo mô hình khu đô thị - nhà ở xã hội độc lập đầu tiên tại Thủ đô. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.300 tỷ đồng, diện tích khoảng 45ha, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 12.465 cư dân.

Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại Tiên Dương Park City) được khởi công sáng 19/12. Ảnh: T.N

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.530 căn hộ chung cư, trong đó có hơn 3.100 căn nhà ở xã hội và 427 căn hộ thương mại, cùng 99 căn nhà thấp tầng liền kề.

Dự án được quy hoạch hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ, gồm trường học các cấp, trung tâm thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe và nhiều không gian công cộng khác.

Cũng tại Hà Nội, Bộ Công an khởi công hai dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Sơn Đồng, tổng vốn đầu tư khoảng 3.270 tỷ đồng và dự án tại xã Vĩnh Thanh với mức đầu tư 3.799 tỷ đồng. Cả hai dự án đều do CTCP Confitech Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tại Đà Nẵng, khởi công 2 dự án, gồm nhà ở xã hội khu đất chung cư số 3, thuộc khu B khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, vốn đầu tư 1.015 tỷ đồng và nhà ở xã hội khu đất chung cư số 5, khu B khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, vốn đầu tư 1.373 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh khởi công 5 dự án nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư 9.166 tỷ đồng. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu đô thị mới phường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, vốn đầu tư 592 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Ao Tiên, phường Hà Tu, vốn đầu tư 1.711 tỷ đồng. Dự án nhà ở xã hội lô đất số 10 thuộc dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn, vốn đầu tư 1.229 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội trên lô đất thuộc khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, vốn đầu tư 3.368 tỷ đồng. Ngoài ra còn có dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72, thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh.