Hạ tầng và công nghiệp mở mạch giao thương

Năm 2015, anh Ngô Xuân Bách, nhà đầu tư tại Hải Phòng, dốc vốn mua mấy lô đất ở khu tái định cư đường Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân cũ). Anh kể, khi đó bạn bè đều bảo anh liều vì xung quanh chỉ có đầm lầy với ruộng rau muống. Nhưng đến khi Aeon Mall Lê Chân khởi công và đi vào hoạt động, giá đất vọt lên gấp 4, gấp 5 lần.

“Boutique Home Tràng Cát hiện nay cũng có nhiều điểm tương đồng”, anh Bách đúc kết sau chuyến khảo sát dự án vào tháng 5 vừa qua.

Boutique Home Tràng Cát nằm giữa tọa độ đón đầu làn sóng dịch chuyển của dòng tiền đầu tư tại Nam Hải Phòng . Ảnh phối cảnh dự án

Anh Bách chia sẻ, thị trường đã thay đổi nên không dám liều với đất nền như trước đây. Thay vào đó, các nhà đầu tư như anh chuyển hướng sang các sản phẩm pháp lý đầy đủ tại các dự án quy hoạch đồng bộ, do chủ đầu tư uy tín phát triển, để khai thác dòng tiền lâu dài. Lần này, anh Bách đang hướng tới dòng thấp tầng Boutique Home tại dự án Happy Home Tràng Cát (Dương Kinh, Hải Phòng).

Sau chuyến đi tận mục sở thị, anh Bách càng có thêm niềm tin vào triển vọng của dự án. Toàn bộ khu Nam Hải Phòng hiện nay như một đại công trường hối hả. Dự án đường Vành đai 2 dài hơn 11km đang tăng tốc thi công, khi hoàn thành sẽ kết nối thẳng dải cảng biển phía Nam với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh chỉ trong vòng 6 phút di chuyển. Kế đó, cầu Hải Thành nối liền Dương Kinh - Hải An cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Với dòng sản phẩm khai thác thương mại như Boutique Home, anh Bách đánh giá, kinh doanh thành hay bại không chỉ phụ thuộc vào quy mô dự án mà còn nằm ở khả năng tiếp cận khách hàng hằng ngày. Boutique Home nằm trên hai trục đường lớn Đặng Kinh (40m) và Hạnh Phúc (55m) giúp mặt bằng kinh doanh duy trì độ nhận diện và lưu lượng khách ổn định.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp - logistics của Hải Phòng

Động lực mấu chốt để anh Bách tự tin chọn Boutique Home là sự kiện khởi công Khu công nghiệp Nam Tràng Cát với quy mô lên tới hơn 200ha.

“Một thủ phủ công nghiệp công nghệ cao và logistics quốc tế mọc lên ngay sát vách. Khi các trục đường huyết mạch hoàn thành, toàn bộ dòng chảy giao thương, vận tải và hàng vạn nhân lực chất lượng cao sẽ đổ về đây. Đầu tư vào sản phẩm ở ‘vùng tiềm năng về giá’ tại thời điểm này, tôi tự tin mình đang đi đúng nhịp”, anh Bách khẳng định.

Tài sản khan hiếm giữa khu đô thị vạn dân

Chị Hương Thảo (phường An Biên, TP. Hải Phòng) cũng “chọn mặt gửi vàng” vào phân khu thấp tầng Boutique Home Tràng Cát sau khi phân tích kỹ 2 giá trị trên một tài sản.

Chị Thảo đánh giá, kiến trúc 5 tầng của Boutique Home là lời giải khả thi cho bài toán vừa sinh hoạt vừa kinh doanh. Chị dự định sử dụng tầng 1 và tầng 2 để kinh doanh hoặc cho thuê làm văn phòng, quán cà phê, cửa hàng dịch vụ nhờ mặt tiền rộng, thu hút khách hàng. Trong khi đó, các tầng trên vẫn đảm bảo sự riêng tư để gia đình sinh sống lâu dài.

“Mô hình này giúp tôi vừa có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, vừa sở hữu một tài sản phục vụ nhu cầu ở thực. Thay vì phải mua riêng nhà ở và mặt bằng thương mại, Boutique Home cho phép kết hợp cả hai trong cùng một sản phẩm, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tạo dòng tiền bền vững hơn”, chị Thảo nói.

Boutique Home Tràng Cát với thiết kế đa công năng phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của chủ sở hữu. Ảnh phối cảnh dự án

Tại Happy Home Tràng Cát, dòng sản phẩm thấp tầng thương mại sở hữu lâu dài Boutique Home chỉ có 284 căn, bao gồm liền kề, biệt thự song lập và tứ lập. Con số này tương đương chưa đến 3% tổng nguồn cung toàn khu đô thị, tạo nên lợi thế khan hiếm rõ nét ngay từ khi dự án hình thành. Điều này giúp Boutique Home sở hữu dư địa tăng giá, khai thác kinh doanh và cho thuê hấp dẫn trong dài hạn.

“Khi khu đô thị đi vào vận hành, nơi đây sẽ là tổ ấm của gần 10.000 cư dân. Chưa kể, hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia từ Khu công nghiệp Nam Tràng Cát hay Đình Vũ tạo ra một lượng khổng lồ về nhu cầu chi tiêu, mua sắm và dịch vụ. Kinh doanh mà sẵn dòng khách như thế thì không lo gì cả”, chị Hương Thảo phác họa bức tranh tương lai.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng đang tăng tốc, làn sóng dịch chuyển của dòng cư dân chất lượng cao và số lượng giới hạn là lợi thế khiến Boutique Home Tràng Cát thành mục tiêu săn đón hàng đầu. Tài sản này cũng mở ra cơ hội vàng để giới đầu tư đi trước thị trường và đón trọn dòng tiền bền vững tại Nam Hải Phòng.

Thu Loan