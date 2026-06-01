Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đúng thời gian, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, bài bản, bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ Thành ủy đến cơ sở. Nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh mẽ từ học tập, quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch theo mô hình quản trị mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, một phần do khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất cao với dự thảo báo cáo và nêu nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan đến 4 nội dung lớn được kiểm tra; khẳng định kết quả kiểm tra, giám sát là định hướng quan trọng để tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời tạo điều kiện để đoàn công tác làm việc trực tiếp với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Dự thảo báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và cách làm hay, đổi mới sáng tạo; từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng cho biết việc triển khai các đợt kiểm tra vừa qua là một trong những nét mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm đánh giá chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào thực tiễn như thế nào, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng và thể chế hóa thành cơ chế, chính sách áp dụng chung.

Theo Thủ tướng, Hải Phòng là một trong những địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bài học kinh nghiệm tốt cần được đánh giá và nhân rộng.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, về ưu điểm, kết quả đạt được trong các nội dung kiểm tra, Thủ tướng đánh giá hệ thống chính quyền địa phương hai cấp của TP Hải Phòng cơ bản vận hành nền nếp, thông suốt. Thành phố đã bảo đảm nguồn lực và điều kiện hoạt động cho cấp xã, phường, đặc khu; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Hải Phòng có nhiều cách làm mới, sáng tạo, điển hình như việc xây dựng phần mềm theo dõi, kiểm tra, giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục đánh giá, cập nhật định kỳ để có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực, cần nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, hạn chế và những vấn đề cần hoàn thiện.

Theo Thủ tướng, thời gian qua Hải Phòng đã đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, điều hành, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy "kiến tạo phát triển", phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, sự chuyển biến này chưa đồng đều giữa các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu báo cáo kết quả với đoàn kiểm tra

Đồng thời, cần đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng hơn việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền từ Trung ương xuống thành phố và từ thành phố xuống xã, phường.

Cùng với đó, cần đánh giá sâu hơn năng lực thực thi của chính quyền địa phương , đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, cả về năng lực, trình độ và số lượng biên chế được giao; trên cơ sở đó bố trí đúng, đủ cán bộ, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ, giáo dục và y tế.

Về tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng cho rằng Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế để đạt kết quả tăng trưởng cao hơn; đồng thời cần đánh giá kỹ lưỡng hơn tính bền vững trong thu ngân sách.

"Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng theo Nghị quyết 57", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo của TP Hải Phòng trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung triển khai quyết liệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, đặc biệt là các dự án đường sắt qua địa bàn, nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và các tuyến kết nối Đông - Tây.

Cùng với đó, đẩy mạnh các chương trình kích cầu, xúc tiến thương mại, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai hiệu quả chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; phát triển nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao; triển khai chủ trương xây dựng trường học tại các địa bàn khó khăn.

Đồng thời, chủ động rà soát nội dung quy hoạch, hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch bảo đảm thống nhất, phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng đã được Chính phủ phê duyệt.