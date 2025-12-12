Cực hút vốn phía Nam dẫn dắt tăng trưởng của thành phố cảng

Trong bức tranh thu hút đầu tư FDI của Việt Nam, Hải Phòng đang giữ vị trí nổi bật khi liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu. Tính đến hết tháng 10/2025, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh trên địa bàn đạt khoảng 2,3 tỷ USD, nâng số dự án còn hiệu lực lên khoảng 1.760, với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD. Điểm đặc biệt là phần lớn dòng vốn này không dàn trải mà tập trung vào những ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến - chế tạo, điện tử, cảng biển và logistics.

Trong đó, tâm điểm hút vốn mạnh nhất trong những năm gần đây chính là khu vực nam Hải Phòng, nơi sở hữu hệ thống khu công nghiệp và khu kinh tế quy mô lớn và có vị trí chiến lược trong chuỗi toàn cầu.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là minh chứng rõ rệt khi thu hút khoảng 26,2 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn FDI của thành phố. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới, như Bridgestone, Nippon Express (Nhật Bản), Flat Group (Trung Quốc), Pegatron (Đài Loan, Trung Quốc), GE Vernova (Mỹ)… đã chọn khu kinh tế này làm cứ điểm chiến lược.

Lợi thế công nghiệp - cảng biển - logistics đang hút phần lớn vốn FDI về khu Nam Hải Phòng

Lợi thế cạnh tranh của khu vực này còn được củng cố bởi hạ tầng giao thông đa dạng với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 2, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi, đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (khởi công ngày 19/12 tới)… “Mạng lưới vàng” này cũng trở thành huyết mạch, giúp hình thành nên những đô thị sôi động tại khu nam. Trong đó, Tràng Cát đang nổi lên như nơi thu hút dòng người và dòng tiền đầu tư mạnh mẽ.

Boutique Home - Dòng sản phẩm thấp tầng hiếm hoi còn lại tại Tràng Cát

Nằm ở tâm điểm thịnh vượng mới đang hình thành tại khu nam, Tràng Cát không chỉ thu hút lượng lớn chuyên gia, kĩ sư và lao động tay nghề cao về sinh sống mà còn kéo theo một lực cầu thương mại dịch vụ ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Boutique Home - dòng sản phẩm thấp tầng của khu đô thị Happy Home xuất hiện như lời giải cho nhu cầu của thị trường.

Boutique Home sở hữu bộ sưu tập giới hạn chỉ 284 căn, án ngữ 2 tuyến đường nội khu huyết mạch gồm Đặng Kinh rộng 40m và Hạnh Phúc rộng 55m. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới các Khu công nghiệp Đình Vũ, Deepp C, hệ thống cảng biển, sân bay Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh... Các trục đường lớn cũng dẫn lối đến hệ sinh thái “all-in-one” của Happy Home Tràng Cát.

Boutique Home sở hữu quỹ căn thấp tầng giới hạn, hưởng lợi từ 59 tiện ích của Happy Home Tràng Cát. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Nhờ thiết kế đa công năng, mỗi sản phẩm của Boutique Home là một mảnh ghép quan trọng tạo nên một tâm điểm giao thương, đáp ứng đa dạng loại hình kinh doanh thiết yếu phục vụ cho nhu cầu cư dân và du khách. Đồng thời, chủ nhân vẫn có được không gian sống với đầy đủ tiện nghi, phân tách rõ ràng với không gian kinh doanh bên dưới.

Cụ thể, tầng 1 của Boutique Home sở hữu mặt tiền rộng, vỉa hè thoáng và khả năng trưng bày tốt, phù hợp với các dịch vụ có nhu cầu tiếp xúc khách lớn, như cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, spa, hiệu thuốc, văn phòng giao dịch... Trong khi đó, các tầng còn lại là không gian ở riêng tư cho cả gia đình, hoặc có thể chuyển đổi thành văn phòng làm việc, studio, homestay cho chuyên gia...

Thiết kế đa công năng, án ngữ các trục đường lớn giúp Boutique Home đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Thiết kế độc đáo này giúp mỗi căn nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là một “tài sản vận hành” thực thụ. Tiềm năng sinh dòng tiền của Boutique Home được bảo chứng bởi sức mua dồi dào đến từ 10.000 cư dân của khu đô thị Happy Home.

Ngoài ra, vị trí kết nối trực tiếp các trục giao thông của Tràng Cát cũng giúp mỗi căn Boutique Home đón lượng khách lên tới hàng trăm nghìn người từ các khu công nghiệp và các khu đô thị lân cận.

Với chỉ 284 căn toàn khu, Boutique Home trở thành một trong những dòng sản phẩm thấp tầng hiếm hoi còn lại tại Tràng Cát, nơi nhu cầu ở thực và nhu cầu kinh doanh đều đang tăng nhanh hơn nguồn cung. Trong bối cảnh toàn khu vực phía nam đang chuyển mình thành trung tâm mới, quỹ đất thương mại ngày càng khan hiếm, sự hữu hạn của Boutique Home chính là yếu tố tạo nên giá trị vượt qua mọi chu kỳ thị trường và có thể truyền đời bền vững.

Thế Định