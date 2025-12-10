Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (các căn thuê chuyển sang bán) tại dự án ô đất 5.B2 Khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (đợt 1).

Dự án do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư, có diện tích 4.549m2, trong đó khoảng 757m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ; diện tích xây dựng khoảng 1.628m2.

Dự án gồm một tòa chung cư cao trung bình 30 tầng (không tính 2 tầng hầm), với tổng cộng 504 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích sàn căn hộ khoảng 32.816 m2. Trong số này, 405 căn dành để bán (chiếm 80,36%) và 99 căn cho thuê (chiếm 19,6%).

Ảnh minh họa: I.T

Đợt 1, chủ đầu tư mở bán 88 căn hộ đã cho thuê đủ 5 năm, với diện tích từ 57,83m2 đến 67,52m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 12/1/2026 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

Đáng chú ý, không phải mọi đối tượng đều được nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án này. Đối tượng nộp hồ sơ là các khách hàng đang thuê nhà ở xã hội tại dự án và đã đủ thời gian thuê 5 năm.

Giá bán nhà ở xã hội (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì) là 15.136.923 đồng/m2; phí bảo trì 288.322 đồng/m2. Giá cho thuê nhà ở xã hội (đã gồm VAT) là 66.617 đồng/m2.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở.

Đồng thời, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.