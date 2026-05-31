Brad Pitt tận hưởng quãng thời gian hẹn hò bên Ines de Ramon.

Brad Pitt đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần bên bạn gái kém 27 tuổi Ines de Ramon giữa lúc sóng gió gia đình đang là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Lần lượt các con anh, gần nhất là con nuôi Maddox đã viết đơn xin xoá họ Pitt của bố, chỉ lấy họ Jolie của mẹ. Năm ngoái, con ruột của anh là Shiloh cũng xoá họ bố khi tròn 18 tuổi. Zahara và Vivienne cũng đổi từ họ Jolie-Pitt sang Jolie.

Dẫu vậy, tài tử 63 tuổi dường như không bận tâm. Anh vẫn đang tận hưởng hạnh phúc bên bạn gái kém 27 tuổi. Cả hai vừa có buổi hẹn hò ăn tối và đi xem concert Red Hot Chili Peppers cùng nhau. Cặp đôi ăn mặc sành điệu và không còn né tránh truyền thông, họ liên tục nắm tay và thể hiện niềm hạnh phúc trên gương mặt khi sánh đôi và xuất hiện trước ống kính.

Brad Pitt nắm chặt tay bạn gái trên phố.

Brad Pitt và nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon bắt đầu hẹn hò năm 2022 sau khi Ines de Ramon chia tay Paul Wesley - diễn viên phim The Vampire Diaries. Sau cuộc hôn nhân thứ 2 nhiều sóng gió với Angelina Jolie, Brad Pitt không giành được quyền nuôi con và bị cả 6 người con ghẻ lạnh. Nhiều năm qua anh gần như không gặp bất cứ người con nào và liên tiếp bị chúng xoá họ bố. Cuộc chiến pháp lý về tranh chấp quyền nuôi con cũng như tài sản của Angelina Jolie và Brad Pitt luôn làm nóng mặt báo. Tài tử từng bị vợ cũ cáo buộc bạo hành trên chuyến bay trước khi cô đâm đơn ly hôn. Hiện Brad Pitt và Ines de Ramon đã sống chung nhưng cặp đôi chưa đề cập đến chuyện kết hôn.

Ảnh: BackGrid