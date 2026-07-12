Tài tử 63 tuổi và bạn gái cùng cặp đôi diễn viên Javier Bardem - Penélope Cruz cùng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ hôm 11/7 (giờ Việt Nam).

Brad Pitt trên khán đài và bày tỏ sự phấn khích cuồng nhiệt khi trao nụ hôn đắm đuối cho bạn gái kém 27 tuổi. Dù xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện nhưng đây là lần đầu nam diễn viên thể hiện tình cảm mặn nồng dành cho bạn gái trước ống kính.

Brad Pitt khoá môi bạn gái.

Ines de Ramon chọn màu áo đại diện cho tuyển Tây Ban Nha và khoe eo thon bên bạn trai. Cả hai liên tục thể hiện tình cảm dành cho nhau trên khán đài suốt trận đấu.

Ines de Ramon - một nhà thiết kế trang sức - hẹn hò Brad Pitt từ năm 2022. Sự kiện gần nhất họ tham dự cùng nhau là đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ở Madison Square Garden, New York (Mỹ).

Brad Pitt và bạn gái liên tục đứng lên cổ vũ cho các cầu thủ trên sân. Ảnh: BACKGRID, SplashNews.

Dù tình cảm tiến triển, cặp đôi đã về sống chung song nguồn tin thân cận cho biết Brad Pitt không có kế hoạch kết hôn lần nữa.

Anh mới hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ Angelina Jolie vào tháng 12/2024 sau 8 năm giằng co. Cặp đôi có 6 con, trong đó có 3 con đẻ. Dù vậy ngoại trừ Pax Thiên - cậu con nuôi người Việt và Knox Leon, 4 người con còn lại của nam diễn viên đều đã làm đơn xin xoá họ bố.