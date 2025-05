Những thành tựu đặc biệt khác - Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của BSR có giá trị làm lợi hơn 8.300 tỷ đồng. - Đã ký hợp đồng EPC cho Dự án bể chứa dầu thô với giá trị khoảng 296 tỷ, tiết giảm khoảng 171 tỷ đồng so với dự toán, góp phần nâng tăng trưởng về công tác đầu tư lên 88% so với cùng kỳ. Mặt khác, công tác triển khai các gói thầu/công việc liên quan đến Dự án NCMR nói riêng và của các dự án đầu tư do BSR là chủ đầu tư đã khởi sắc và có nhiều chuyển biến tích cực. - BSR được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” và được Tập đoàn tặng bằng khen “Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp” giai đoạn 2019-2024. - Kết nạp 76 đảng viên đạt 165,2% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng cờ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023).