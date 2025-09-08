Hai thập kỷ gắn bó với VTV

BTV Hoài Anh hiện công tác tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Sau hơn 20 năm gắn bó với VTV, dù đã chuyển sang các chương trình văn hóa nghệ thuật nhưng khoảnh khắc khi nhạc hiệu bản tin thời sự vang lên, hình hiệu hiện ra vẫn còn sống động trong tâm trí.

Hồi tưởng những ngày đầu nhận điều động ra Hà Nội tham gia bản tin Thời sự 19h, Hoài Anh thừa nhận không dám tin vào sự thật. "Bản tin đó như một đích rất lớn, rất cao để mình nhìn đến, không dám nghĩ sẽ có ngày mình chạm tới".

Thời điểm ấy, trường quay VTV còn thô sơ. Hình ảnh được ghi vào băng thay vì kỹ thuật số, một bản tin cần cả chồng băng. Đặc biệt, bản tin 19h chỉ có 1 MC thay vì 2 người như hiện tại khiến Hoài Anh căng thẳng tột độ. "Nếu có sự cố, sẽ giống như đang bơi trên biển mà không có phao", Hoài Anh hồi tưởng.

BTV Hoài Anh khi dẫn bản tin Thời sự 19h.

Những sự cố đáng nhớ và tình cảm khán giả

Hoài Anh trải qua nhiều sự cố khó quên, trong đó có việc rớt bông tai trên sóng trực tiếp. "Hoài Anh biết nó sẽ rớt vì kẹp tóc bung ra đẩy vào bông tai. Cảm giác nó tuột dần nhưng mình phải giữ thái độ bình thường, không thể đưa tay lên giữ".

Kỷ niệm thú vị khác là lần Hoài Anh làm ca sĩ trong 3 phút của chương trình trực tiếp. Khi cần giọng ca miền Nam, tổng đạo diễn đột xuất giao nhiệm vụ cho cô. Hoài Anh phải thay từ áo dài sang bộ bà ba ngay trong lúc dẫn chương trình khiến khán giả bất ngờ.

Điều Hoài Anh xúc động nhất là tình cảm khán giả. Những ngày cô vắng mặt, khán giả gửi thư hỏi thăm sức khỏe, thậm chí kể chính xác số ngày nghỉ của cô. Hiện tại, dù không lên hình bản tin thời sự vài năm, Hoài Anh vẫn nhận được bình luận trên Facebook: "Cô là cả tuổi thơ của con".

Vinh dự thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành

Kỷ niệm "không bao giờ có lần thứ hai" của Hoài Anh là đọc thuyết minh ở lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh vừa qua. Cô cùng BTV Hữu Bằng chỉ được bổ sung vào tổ thuyết minh trước đợt sơ duyệt thứ hai trong khi các thành viên khác đã tập luyện hơn 2 tháng.

BTV Hoài Anh tự hào khi được thuyết minh tại sự kiện A80.

Thời gian chuẩn bị chỉ tính bằng ngày. Buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra vào buổi sáng, giống như chính lễ, cô phải ngủ tại doanh trại từ đêm hôm trước. Hoài Anh mang đồ đạc ở doanh trại cùng chiến sĩ, thức dậy lúc 3h sáng ăn sáng, 3h30 chuẩn bị, 4h xuất phát ra Lăng Bác.

"Lần đầu thực hiện công việc như vậy nhưng bằng tự hào dân tộc và tự hào VTV, tôi tự nhủ phải làm tốt nhất có thể", Hoài Anh chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Hoài Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với VTV và công việc đã mang đến tình cảm khán giả.

Ảnh, video: VTV