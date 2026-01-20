Đi tập từ 5h sáng rồi về đi làm

- Với tính cách hướng nội việc phải xuất hiện thường xuyên trước ống kính và đối diện với ánh đèn trường quay có trở ngại nào với Ngọc Anh? Bạn tìm thấy sự cân bằng giữa "cái tôi" riêng tư và hình ảnh công chúng như thế nào?

Tôi khá ngại khi phải đi liên hệ nhân vật nhưng đã theo nghề buộc phải làm. Với việc dẫn truyền hình, chỉ đứng trước máy quay nên tôi không ngại lắm. Đến nay, tôi cũng ít tham gia sản xuất bên ngoài, chủ yếu đảm nhận các chuyên mục thiên về bình luận và góc nhìn.

Còn việc cân bằng, tôi có Facebook để phục vụ công việc như cập nhật tin nóng hay trào lưu nhưng ít đăng bài và cũng ngại kết bạn với người lạ. Thực ra, điều đó phần nào là trở ngại cho sự phát triển nghề nghiệp khi nhân vật hay đồng nghiệp ít thấy tôi giao lưu. Nhưng dần dần, mọi người cũng hiểu tôi không khó gần, chỉ là hơi ngại. Tôi cũng không khéo léo trong giao tiếp nên càng e dè khi ở chỗ đông người.

BTV Ngọc Anh trong "Chuyển động 24h".

- Công việc làm truyền hình tin tức với lịch trình căng thẳng, Ngọc Anh duy trì sức khỏe và năng lượng cho bản thân như thế nào? Có những thói quen nào giúp chị giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân?

Tôi luôn cố gắng duy trì một môn thể thao dù bận đến đâu. Trước đây là yoga, pilates, đạp xe còn hiện tại tôi chơi pickleball cùng một nhóm bạn. Những lúc quá bận, tôi đi tập từ 5h sáng rồi về đi làm. Thực ra tôi không giỏi thể thao, tập mãi cũng không xuất sắc nhưng tôi tin thể thao mang lại năng lượng nên luôn dành thời gian cho nó.

Các anh chị em dẫn Chuyển động 24h cũng rất tâm lý. Chúng tôi hỗ trợ, sắp xếp để thay nhau nghỉ phép hay nghỉ cuối tuần, nhờ đó tôi vẫn có thời gian cho cuộc sống riêng. Đặc biệt, tôi luôn biết ơn lãnh đạo phòng - những người thấu hiểu và tạo điều kiện để nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Có lẽ vì biết tôi hướng nội, thiên về phân tích nên tôi được định hướng và hỗ trợ nhiều để phát triển theo mảng này. Điều đó giúp tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong công việc.

- Là người hướng nội, chị tìm thấy năng lượng và niềm vui từ những điều gì trong cuộc sống? Chị có những không gian riêng tư nào mà đặc biệt trân trọng?

Tôi có nhiều thú vui cho riêng mình, có lẽ là "đặc quyền" của người hướng nội. Tôi có thể ở một mình nhiều ngày mà không chán. Khi đó, tôi học một bản piano mới, đọc những cuốn sách khó, viết ra những suy nghĩ của mình, gần đây nghịch thêm các ứng dụng AI. Tôi không phụ thuộc nhiều vào niềm vui từ bên ngoài và tôi tự nhận mình khá nhạt.

BTV Ngọc Anh trên sóng Chuyển động 24h:

Bố ngồi đợi 2 tiếng ngoài cổng Đài

- Làm truyền hình rất áp lực về thời gian và sức khỏe, gia đình có vai trò như thế nào trong hành trình sự nghiệp của chị? Họ có phải là người động viên chị mỗi khi gặp khó khăn hay áp lực trong nghề?

Tôi may mắn có một gia đình tuyệt vời. Bố mẹ tôi luôn hết lòng yêu thương, tôn trọng công việc và cảm xúc của tôi. Tôi vẫn nhớ những lần đi công tác về, căn phòng lúc nào cũng tinh tươm, trên mâm là toàn những món tôi thích.

Có lần bố mang đồ đến nhưng tôi đang vướng lịch trực tiếp chưa ra được. Ông ngồi trên xe máy đợi tôi suốt 2 tiếng ngoài cổng Đài. Biết tôi vội đi làm là bố mẹ quay sẵn xe, mở sẵn cổng.

Gia đình thấu hiểu những lúc tôi quay cuồng, cáu kỉnh vì nghĩ kịch bản. Đó là những điều dịu dàng mà cuộc sống dành cho tôi.

BTV Ngọc Anh tự nhận bớt đi rất nhiều tính cách tiểu thư khi đi làm.

- Với công việc bận rộn và tính chất đặc thù của nghề truyền hình, Ngọc Anh dành thời gian cho người thân ra sao? Có lúc nào chị cảm thấy phải đánh đổi quá nhiều?

Truyền hình "đổi" tôi từ một người được bố mẹ nuông chiều trở nên dạn dĩ hơn; từ được bao bọc thành chủ động; từ chỉ biết kiến thức sách vở trở nên "đời" hơn.

Tôi bớt đi rất nhiều tính cách tiểu thư khi đi làm: trèo suối để có khuôn hình đẹp, lên núi vào bản tìm nhân vật hay, học cách kiên nhẫn thuyết phục người khác. Từ khi sang VTV Digital, tôi còn học được cách nhìn nhận vấn đề đa chiều. Trước đây, tôi luôn nghĩ mọi chuyện chỉ có đúng hoặc sai, không chấp nhận sự lưng chừng. Nhưng dần dần, tôi đồng ý rằng nhiều vấn đề trong cuộc sống có 2 mặt và không phải lúc nào cũng có ranh giới rõ ràng.

Góc nhìn của tôi vì thế thay đổi rất nhiều. Có một điều tôi đặc biệt biết ơn truyền hình khi giúp tôi hình thành suy nghĩ rằng việc gì cũng có cách giải quyết nên tôi ít khi hoảng hốt khi kế hoạch không như ý. Nhiều lúc bạn bè bảo tôi lúc nào cũng bình tĩnh, không thấy cuống. Đó là nhờ sự nhanh nhạy, linh hoạt trong mọi tình huống của người làm truyền hình.

BTV Phan Ngọc Anh sinh năm 1991 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đã có 12 năm gắn bó với nghề và đảm nhận nhiều vai trò quan trọng tại VTV, từ việc dẫn dắt các chương trình thể thao như "360 độ Thể thao", dẫn chương trình đồng hành và lễ đón đội tuyển Việt Nam tại VCK giải U23 Châu Á, đến vai trò phóng viên Breaking News, BTV-MC của "Chuyển động 24h". Ngoài ra, cô tham gia tổ chức sản xuất và biên tập các mục Chuyện nóng, Điểm tuần.

