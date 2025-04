Quảng cáo sữa bột thổi phồng công dụng

Sự việc đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả nhắm đến người bệnh, phụ nữ mang thai và trẻ em bị triệt phá gây rúng động trong xã hội. Theo đó, các thành phần được công bố, quảng cáo như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... hoàn toàn không có trong sản phẩm.

Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung bằng một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định chỉ tiêu chất lượng một số chất trong sữa bột đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.Thông tin này khiến nhiều người bức xúc bởi họ từng mua và sử dụng sản phẩm do hai công ty Rance Pharma và công ty Hacofood Group sản xuất và bán ra thị trường.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng từng tham gia quảng cáo các dòng sữa đa công dụng bị cộng đồng mạng gọi tên, trong đó có BTV Quang Minh, MC Vân Hugo, NSND Hồng Vân, diễn viên Lê Khánh, Cát Tường…

Vân Hugo cùng các con quảng cáo cho dòng sữa HIUP.

Lần này, BTV Quang Minh, Vân Hugo được nhắc đến nhiều hơn cả, bởi hai nghệ sĩ này tham gia quảng cáo cho dòng sữa HIUP - dòng sản phẩm bị phạt do vi phạm về quảng cáo.

Ngày 21/3/2024, Sở Y tế Hà Nội đã có Quyết định 75/QĐXPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kinh doanh và công nghệ Alama Việt Nam (công ty Alama Việt Nam) vì hành vi quảng cáo sai sự thật về công dụng của sản phẩm sữa HIUP 27.

Theo đó, sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 21/2022/XNQC do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Vĩnh Phúc cấp ngày 26/08/2022).

Với hành vi trên, công ty đã bị xử phạt 25 triệu đồng và buộc cải chính thông tin, buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo của sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27.

Khán giả thất vọng

Thời điểm đó, phần lớn trong những video quảng cáo cho sản phẩm HIUP, các nghệ sĩ tham gia đều khẳng định: HIUP là siêu phẩm sữa non tăng chiều cao số 1 hiện nay.

Để tăng thêm độ uy tín, đơn vị này còn sử dụng hình ảnh, chia sẻ của các bác sĩ nhằm quảng cáo cho sản phẩm. Ngoài ra, trên các trang website quảng cáo sản phẩm này cũng đăng tải nhiều video, hình ảnh, chia sẻ, lời cảm ơn của người sử dụng để quảng cáo cho sản phẩm HIUP.

Đến nay, trên trang Facebook HIUP vẫn sử dụng hình ảnh, chia sẻ của các chuyên gia, bác sĩ, người nổi tiếng như BTV Quang Minh, MC Vân Hugo, diễn viên Lê Khánh để quảng cáo cho sản phẩm.

BTV Quang Minh cùng các con quảng cáo cho dòng sữa HIUP.

Phần lớn nội dung quảng cáo từ người nổi tiếng khẳng định HIUP là sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ tăng chiều cao được bản thân, bạn bè, người quen sử dụng cho con thường xuyên.

Khán giả nhận thấy BTV Quang Minh không chỉ quảng cáo dòng sữa HIUP mà anh còn tham gia quảng cáo nhiều dòng sữa bột khác, trong đó có sản phẩm hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ và sản phẩm dành cho người tiểu đường.Trước đó, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Hồng Vân, MC Quyền Linh, diễn viên Vân Trang, Nam Thư, Diệu Nhi, ca sĩ Phương Mỹ Chi… phải lên tiếng đính chính, xin lỗi khán giả do quảng cáo sai sự thật.

Khán giả bày tỏ sự thất vọng khi người nổi tiếng quảng cáo những sản phẩm thổi phồng công dụng: "Tất cả người tiêu dùng mua hàng đều tin vào quảng cáo của người nổi tiếng. Chắc gì người ta đã dùng mà quảng cáo như thật. Những người nổi tiếng quảng cáo cũng nên bị xử lý nặng để răn đe cho những người khác trước khi truyền thông sản phẩm".

(Theo Tiền Phong)