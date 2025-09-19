Ngày 19/9, khi đang điều hành buổi họp báo công bố series chương trình Cảnh giác 247, phát sóng 20h thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV2, bắt đầu từ ngày 4/10 để cảnh báo tới người dân nhiều tình huống lừa đảo công nghệ cao, BTV, nhà báo Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo (VTV) bất ngờ nhận được một cuộc gọi lừa đảo, thông báo gia đình chưa nộp tiền điện.

BTV, nhà báo Thu Hà.

Đối tượng lừa đảo yêu cầu BTV Thu Hà kết bạn Zalo để gửi đường link hướng dẫn nộp tiền. Ngay lập tức, nhà báo Thu Hà bật loa ngoài cho tất cả những người tham dự cùng nghe, trong đó có cả các đại diện đến từ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an).

Đây là một trong những câu chuyện rất điển hình về vấn nạn lừa đảo bằng công nghệ xảy ra nhan nhản trong thời gian gần đây. Đáng tiếc là nhiều người vì chưa cập nhật được thông tin nên vẫn bị mắc lừa. Và đó là lý do vì sao chương trình Cảnh giác 247 ra đời.

Có mặt tại họp báo, đại diện một ngân hàng cho biết, thời gian qua đơn vị này đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp bị lừa nhưng khả năng lấy lại tiền là không thể vì các đối tượng lừa đảo nhanh chóng chuyển số tiền chiếm đoạt được tài khoản khác. Vì thế, phía ngân hàng cho biết không còn cách nào khác là phải nâng cao cảnh giác cao độ trong thời đại công nghệ này.