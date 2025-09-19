Ngày 19/9, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố chương trình Cảnh giác 247 - một series truyền hình mang sứ mệnh trở thành lá chắn thông tin bảo vệ người dân trước tội phạm công nghệ cao.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng lúc 20h thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV2, bắt đầu từ ngày 4/10 với sự đồng hành của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Ra đời trong bối cảnh hàng loạt vụ lừa đảo tài chính - ngân hàng với thủ đoạn tinh vi như giả mạo tin nhắn thương hiệu, lập ứng dụng đầu tư "ma", mạo danh cơ quan công quyền hay sử dụng deepfake AI để chiếm đoạt tài sản, Cảnh giác 247 được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức phòng vệ của người dân trong xã hội số.

Mỗi tập phát sóng sẽ được xây dựng theo format hồ sơ vụ án, tái hiện tình huống có thật, kết hợp phóng sự điều tra, đồ họa trực quan và bình luận của chuyên gia an ninh, ngân hàng và tâm lý học. Song song với đó, chương trình mở đường dây nóng và tương tác đa nền tảng, giúp cảnh báo kịp thời những thủ đoạn mới.

NSND Trọng Trinh.

Đảm nhận vai trò người dẫn chuyện là NSND Trọng Trinh - gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình nhiều thập kỷ qua.

Chia sẻ về công việc mới, NSND Trọng Trinh bày tỏ: "Tôi nghĩ Cảnh giác 247 không chỉ là một bản tin mà là lời nhắc và hướng dẫn thực tế cho cuộc sống. Những vấn đề được đề cập không xa lạ mà tồn tại quanh ta, trong gia đình trong cộng đồng. Điều quan trọng là khán giả nhìn thấy sự thật, hiểu nguyên nhân và rút ra cách phòng tránh".

Theo NSND Trọng Trinh để thu hút người xem, chương trình không dừng ở việc đưa số liệu khô khan hay thuật lại sự kiện, sẽ phân tích tâm lý - hành vi, tái hiện câu chuyện bằng cảm xúc để người xem đồng cảm, từ đó rút ra bài học cho mình.

"Vị trí của người dẫn rất nhạy cảm: là cầu nối giữa thông tin và công chúng, giữa cơ quan chức năng và người dân. Vì thế, tôi luôn trăn trở phải giữ tính chuẩn mực, truyền tải chính xác, tạo niềm tin mà không gây hoang mang. Chúng ta cần hấp dẫn khán giả nhưng không bao giờ được đánh đổi bằng thủ pháp câu view", NSND Trọng Trinh nhấn mạnh.

NSND Trọng Trinh cho biết, gia đình và chính bản thân từng bị nhiều cuộc gọi lừa đảo. Trên màn ảnh, anh cũng hóa thân vào vai công an đánh án rất nhiều. Với kinh nghiệm dày dạn trên màn ảnh và trong vai trò nghệ sĩ, NSND Trọng Trinh kỳ vọng chương trình sẽ vừa có tính giáo dục, vừa đủ sức cuốn hút để lan tỏa đến đông đảo khán giả.

"Tôi mong Cảnh giác 247 sẽ là người bạn đồng hành của cộng đồng. vừa cảnh báo, vừa giáo dục, vừa kết nối để xã hội an toàn hơn", NSND Trọng Trinh bày tỏ.