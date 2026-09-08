Sáng 8/9, fanpage Đoàn Thanh niên VTV công bố kết quả cuộc thi ảnh online VTV - Khoảnh khắc tôi yêu. Giải Khoảnh khắc ấn tượng nhất được trao cho tác phẩm mang tên Nụ cười... sét đánh của BTV Xuân Anh, thuộc Phòng Thời tiết và Môi trường, Ban Thời sự.

BTV Xuân Anh gây thích thú với tấm ảnh đầy ấn tượng.

Trong ảnh dự thi, BTV Xuân Anh xuất hiện với gương mặt bôi đen, mái tóc dựng đứng, rối bù khoác áo sơ mi trắng và nở nụ cười rạng rỡ. Theo chú thích gửi kèm tác phẩm, cô chủ động hóa trang thành "nạn nhân của sét" để một nội dung vốn khô khan như kiến thức phòng tránh sét trở nên sinh động, dễ nhớ hơn với khán giả.

Xuân Anh cho biết không biên tập viên nào muốn lên sóng với ngoại hình như vậy nhưng cô chấp nhận đánh đổi hình ảnh cá nhân để thông điệp chuyên môn được ghi nhớ lâu hơn. Cô gọi đây là minh chứng cho việc làm truyền hình đôi khi cần dám phá bỏ hình ảnh quen thuộc để phục vụ nội dung.

Bức ảnh của Xuân Anh đăng tải từ ngày 1/9, thu hút hơn 4.200 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận, chia sẻ trước khi cuộc thi công bố kết quả. Hàng loạt đồng nghiệp và người quen để lại bình luận chúc mừng, nhiều người bày tỏ bất ngờ trước độ đầu tư của bức ảnh và cho rằng đây là một hướng đi sáng tạo hiếm gặp trong các tác phẩm dự thi ảnh nội bộ.

Hóa trang giống nhân vật thiên lôi, chính cô cũng hài hước nói xin đảm nhận vai diễn tương tự nếu chương trình Táo quân cuối năm cần tuyển vai khi biết tin nhận giải.

Xuân Anh là gương mặt quen thuộc của mảng thời tiết trên sóng VTV, gắn bó với VTV từ năm 2014. Cô từng dẫn nhiều bản tin thời tiết trên các kênh VTV4, VTV8, VTV9 trước khi xuất hiện trên VTV1 từ năm 2017, hiện đảm nhận một số bản tin thời sự và thời tiết khung giờ chính. Trước khi công tác tại VTV, cô từng lọt top 12 tại một cuộc thi sắc đẹp về du lịch. Không ít lần trước đó, Xuân Anh cũng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ những bản tin thời tiết được thể hiện theo cách sáng tạo, khác lạ so với hình thức truyền thống.

Cuộc thi ảnh online VTV - Khoảnh khắc tôi yêu do Đoàn Thanh niên VTV tổ chức, ghi lại những khoảnh khắc trong công việc và cuộc sống của người làm truyền hình tại đài. Bên cạnh giải Khoảnh khắc ấn tượng nhất, cuộc thi còn trao nhiều hạng mục khác cho các tác phẩm dự thi từ các đơn vị trong đài.

BTV Xuân Anh đi công tác ở Trung Quốc:

Ảnh: VTV, video: TikTok