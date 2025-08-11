Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, vào rạng sáng 3/8, người dân sống tại phường Phan Thiết phát hiện Nguyễn Quốc Long dùng gạch ném vào cửa các ngôi nhà và ô tô đang đỗ phía trước nên hô hoán người đi đường cùng lực lượng công an phường khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận vào tối trước đó, anh ta cùng 2 người bạn mới quen uống rượu tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Sau cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn Long đến khu vực bệnh viện Tâm Phúc, phường Phan Thiết để nhậu tiếp.

Hai trong số những ô tô bị Long đập phá gây hư hỏng. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, khi đến nơi, Long không thấy bạn nên tức giận. Trong người có sẵn hơi men, anh ta đã dùng gạch, đá đập phá nhiều xe ô tô đang đậu ven đường. Hậu quả, Long làm hơn 10 xe ô tô bị hư hỏng.