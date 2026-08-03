Bùi Công Nam là Đại sứ thương hiệu VNPAY Phim 2026

Bùi Công Nam là một trong những nghệ sĩ trẻ tạo được dấu ấn riêng bằng sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh âm nhạc, anh liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và để lại ấn tượng bởi hình ảnh gần gũi, dí dỏm.

Thời gian gần đây, Bùi Công Nam nhận được thêm nhiều sự yêu mến khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hóa thân thành "Anh Ba Nui" trong Gia đình Haha và đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân.

Dù ở sân khấu hay các chương trình truyền hình, Bùi Công Nam vẫn giữ sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực trong cách làm nghề cũng như kết nối với khán giả.

Đó cũng là những giá trị tạo nên sự đồng điệu giữa Bùi Công Nam và VNPAY Phim.

Bùi Công Nam trở thành Đại sứ thương hiệu VNPAY Phim

Theo đại diện VNPAY Phim, Bùi Công Nam là mảnh ghép phù hợp để cùng thương hiệu kể tiếp câu chuyện: biến mỗi tấm vé xem phim thành một trải nghiệm đáng nhớ, biến tiện ích đặt vé thành người bạn đồng hành ấm áp, gần gũi.

Âm nhạc giúp cảm xúc chạm đến trái tim, còn một trải nghiệm đặt vé thuận tiện giúp những cảm xúc ấy có cơ hội được bắt đầu. Sự đồng hành giữa Bùi Công Nam và VNPAY Phim được xây dựng từ chính điểm gặp gỡ đó.

Đặt vé thuận tiện để mỗi cuộc hẹn bắt đầu dễ dàng hơn

Đồng hành cùng Bùi Công Nam, VNPAY Phim mang đến trải nghiệm đặt vé ngay trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY. Người dùng dễ dàng lựa chọn cụm rạp, suất chiếu, vị trí ghế ngồi và thanh toán trên nền tảng quen thuộc mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Hiện VNPAY Phim kết nối với nhiều hệ thống rạp trên toàn quốc như CGV, Lotte Cinema, BHD Star Cineplex, Beta Cinemas, Trung tâm Chiếu phim quốc gia… Dịch vụ đồng thời được tích hợp trên hầu hết các ứng dụng ngân hàng tiêu biểu như Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank… giúp việc đặt vé trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Ưu đãi mua 1 tặng 1 khi khách hàng đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY

Bên cạnh trải nghiệm đặt vé trực tuyến thuận tiện, VNPAY Phim còn thường xuyên triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những bộ phim yêu thích với chi phí tiết kiệm.

Cụ thể, từ nay đến ngày 30/9, chương trình Mua 1 tặng 1 được áp dụng tại nhiều hệ thống rạp. Ngoài ra, người dùng còn có thể săn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác với VNPAY Phim như vé CGV từ 89.000 đồng, Lotte Cinema từ 90.000 đồng hay BHD Star từ 74.000 đồng…

Theo đại diện VNPAY Phim, việc hợp tác cùng Bùi Công Nam là bước tiếp theo trong hành trình đưa trải nghiệm đặt vé xem phim trực tuyến đến gần hơn với người dùng. Khi việc đặt vé trở nên nhanh chóng và thuận tiện, khán giả cũng dễ dàng lên kế hoạch cho những buổi hẹn cùng gia đình, bạn bè để tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc mà điện ảnh mang lại.

Bích Đào