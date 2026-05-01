Tối 30/5, tại quảng trường Bình Minh diễn ra Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An-Ninh Bình Forestival 2026 với sự tham gia của 25.000 khán giả.

Mở màn cho đêm diễn là sự xuất hiện đầy năng lượng và trẻ trung của DJ 2Pillz. Tiếp đó, không cần "trốn tìm" đâu xa với sự xuất hiện của Đen cùng ca khúc Đồng âm.

Đêm nhạc cũng quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam như: Hà Anh Tuấn, Binz, Vũ Cát Tường, Grey D, Phùng Khánh Linh, MaydayS, UPRIZE.

Trong đó, nhạc sĩ - ca sĩ Bùi Công Nam và Binz có màn kết hợp ấn tượng ca khúc Hoa ban mang đến “bàn tiệc âm nhạc” thêm nhiều màu sắc giữa không gian thiên nhiên di sản.

Những bản hit quen thuộc với sự xuất hiện của HIEUTHUHAI cũng đem lại trải nghiệm độc đáo cho khán giả với những khoảnh khắc trẻ trung và bùng nổ năng lượng.

Lễ hội âm nhạc sáng tạo Forestival 2026 với chủ đề “Chiến binh Bình Minh” được lấy theo tên các nhà khoa học đặt cho bộ xương người cổ còn nguyên vẹn có niên đại 12,000 năm tìm thấy tại hang Thung Bình 1.

Từ nguồn cảm hứng mang tên “Chiến binh Bình Minh," một hành trình di sản được mở ra trên mảnh đất cố đô, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối hiện tại với những rung động của vạn năm trước.

