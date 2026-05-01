Là 1 trong số những “Anh trai” có giọng hát nội lực nhất Anh trai say hi, ca sĩ Bùi Duy Ngọc tạo nhiều ấn tượng với khán giả.

Ca sĩ được đặt biệt danh là “thầy” tại cuộc thi bởi tài năng và trình độ thanh nhạc tốt. Sự khiêm tốn, chân thành và dí dỏm của Bùi Duy Ngọc nhận được nhiều yêu thương của fan hâm mộ.

Dù phải dừng chân sau live stage 3, anh vẫn đồng hành cùng các thí sinh đến tận đêm chung kết với vai trò sáng tạo và đồng sản xuất các phần thi. Sau cuộc thi, nam ca sĩ ấp ủ nhiều dự án, tích cực chạy show.

Bùi Duy Ngọc vừa ra mắt MV Cảm ơn đã chung đường. Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của anh kể từ Anh trai say hi.

Bài hát mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung vào những cảm xúc về sự gắn bó, những kỷ niệm đã qua và giá trị của việc cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai.

Bùi Duy Ngọc hoạt động sôi nổi sau thời gian "ở ẩn" vì tai nạn giao thông.

Sản phẩm âm nhạc là món quà đặc biệt mà nhạc sĩ Mew Amazing - một người bạn thân thiết dành tặng Bùi Duy Ngọc. Điểm nhấn của bài hát nằm ở thông điệp “Cảm ơn” như một lời tri ân giản dị nhưng sâu sắc.

Theo Duy Ngọc, đó không chỉ là lời cảm ơn dành cho 1 người cụ thể mà còn là lời gửi đến tất cả những ai đã từng xuất hiện, ở lại hoặc thậm chí rời đi nhưng vẫn để lại dấu ấn trong cuộc đời nam ca sĩ.

MV do Vũ Nguyễn làm đạo diễn với câu chuyện, hình ảnh trẻ trung, năng lượng đúng như thông điệp bài hát muốn truyền tải. Ngoài hát, Bùi Duy Ngọc còn diễn xuất khá duyên, tạo thiện cảm với người xem.

Bùi Duy Ngọc từng lọt vào Bán kết cuộc thi Sao Mai. Sau đó, anh cùng những người bạn thành lập nhóm nhạc The Wings và tham gia cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Nhóm vượt qua nhiều đối thủ để giành vị trí Á quân.

Tuy nhiên, sau một thời gian bị tai nạn giao thông khá nặng, Bùi Duy Ngọc ít xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ. Anh lùi về hậu trường làm thầy giáo dạy hát, sản xuất âm nhạc.

Anh là người âm thầm đứng sau nhiều ca sĩ trẻ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ... đặc biệt là Vũ Thịnh - người bạn đồng hương Hải Phòng, cũng là thí sinh mùa 1 của Anh trai say hi.

