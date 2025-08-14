Cùng với Ngô Kiến Huy, Negav, Vũ Cát Tường...., Bùi Duy Ngọc là 1 trong những gương mặt vừa được ban tổ chức công bố sẽ tham gia Anh trai say hi mùa 2.

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc trở lại sau tai nạn.

Show đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau quãng thời gian phải gác lại ước mơ âm nhạc sau biến cố giao thông nghiêm trọng cách đây 5 năm.

Bùi Duy Ngọc sinh năm 1993, từng tham gia chương trình Sao Mai 2015. Sau đó, nam ca sĩ thành lập nhóm The Wings và cùng đồng đội giành Á quân Nhân tố bí ẩn 2016. Nam ca sĩ cũng kết hợp với Annie Thu Thủy (Lip B), trở thành quán quân chương trình Giai điệu chung đôi.

Năm 2020, Duy Ngọc bất ngờ bị 1 chiếc xe máy tông khi đang di chuyển trên đường. Tại bệnh viện, anh phải khâu nhiều mũi, được bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, vỡ xương gò má và bị liệt nửa mặt phải.

Duy Ngọc bị căng thẳng, ám ảnh vì ngoại hình thay đổi sau tai nạn. Có giai đoạn anh sụt gần 10kg vì ăn uống kiêng cữ và áp lực tâm lý. Anh phải để tóc dài, che đi 1 bên mắt để tránh ánh nhìn thương hại từ người xung quanh.

Chia sẻ với VietNamNet, Bùi Duy Ngọc kể vụ tai nạn khiến anh gặp nhiều khó khăn, tưởng như khó quay lại sân khấu.

Nam ca sĩ theo đuổi phong cách cá tính.

“Nhờ âm nhạc, tôi học lại cách thở, cách giữ hơi, vững tinh thần. Tôi cũng tạm lui về hậu trường trong vài năm để hỗ trợ các anh chị em nghệ sĩ. Khi cảm nhận mọi thứ dần ổn định về giọng hát lẫn tinh thần, tôi quyết tâm trở lại'', anh chia sẻ.

Những năm qua, ca sĩ kín tiếng, chỉ đứng sau hỗ trợ các đồng nghiệp. Anh quan niệm âm nhạc vẫn là nơi để kết nối mọi người.

Ca sĩ từng hợp tác loạt nghệ sĩ mang đến nhiều dự án như: Em hát ai nghe, Khi Em Lớn (Orange), chuỗi dự án Chill with Vicky Nhung, Hôn sâu 3 Phút (Vũ Thịnh x Fanny), Kẻ xuất chúng (ICD), Từ nơi tôi sinh ra (Jack)…

Bùi Duy Ngọc dần trở thành gương mặt được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng hợp tác như Trấn Thành, Đông Nhi, Mew Amazing, Jsol, Hoàng Duyên…

Việc góp mặt ở Anh trai say hi là cách Duy Ngọc chọn bước ra ánh sáng. Theo anh, đây là sự bước tiếp, để vui với niềm đam mê được hát và xây dựng 1 hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng.

Nhiều thí sinh trong chương trình sở hữu sức trẻ, đông fan và độ viral cao bậc nhất hiện nay. Duy Ngọc nói không lo lắng, tự ti bởi tin tưởng giọng hát có kỹ thuật, cảm xúc và màu sắc riêng vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả.

“Tôi không vì thế mất đi ngọn lửa khi tham gia chương trình. Tôi muốn mang đến những tiết mục chỉn chu, bùng nổ để khán giả cảm nhận sự chân thật và cảm xúc ở mình”, anh nói.

Clip ca sĩ Duy Ngọc hát "Gọi em"

Ảnh, clip: NVCC