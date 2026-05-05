Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vừa chính thức công bố 5 cái tên đầu tiên của thế hệ K26: Đại Nghĩa, Dũng DT (MC Đinh Tiến Dũng - PV), Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền và Phùng Minh Cương. Mùa 2 dự kiến lên sóng vào tháng 6/2026.

Đây là lần đầu tiên chương trình xác nhận tên tuổi thay vì chỉ thả manh mối úp mở như suốt nhiều tuần qua. Từ hình ảnh gợi đến sân khấu Ngày xửa ngày xưa, cộng đồng Gai Con đã đoán ra Đại Nghĩa.

Một manh mối khác vẽ hình người khổng lồ lập tức được fan giải mã là nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương.

Ê-kíp cho biết chương trình sẽ trở lại vào tháng 6/2026 sau 1 năm ngắt quãng. Trên mạng xã hội, ngay sau khi 5 cái tên được xác nhận, cộng đồng fan phản ứng tích cực. Hoàng Tôn chia sẻ trạng thái đầy hào hứng trước hành trình mới. Người mẫu - diễn viên Lê Xuân Tiền cũng bình luận bên dưới thông báo, mong được khán giả ủng hộ.

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa 2026 là sự thay đổi quan trọng trong quy định tham gia. Chương trình không còn giới hạn độ tuổi trên 30 như đặc trưng của mùa 1 mà thu hút thêm những gương mặt dưới 30 tuổi. Theo nhà sản xuất, sự cọ xát giữa 2 thế hệ không đơn thuần là những màn trình diễn mà là cuộc đối thoại về tư duy nghệ thuật - nơi người đi trước mang đến sự điềm tĩnh và kinh nghiệm thực chiến, còn tuổi trẻ khơi dậy ngọn lửa đam mê luôn âm ỉ trong những nghệ sĩ đàn anh.

Số lượng anh tài được dự đoán sẽ vượt qua con số 33 của mùa đầu tiên - phù hợp với thông tin "33+" mà fanpage chính thức công bố đầu năm.

Anh trai vượt ngàn chông gai từng là hiện tượng giải trí nổi bật nhất mùa hè 2024, đạt Top 1 rating khung giờ vàng VTV3 và tạo nên chuỗi 9 đêm concert bùng nổ xuyên suốt 2024-2026. Tầm vóc của chương trình tiếp tục được khẳng định qua chuỗi hoạt động thiện nguyện quy mô lớn và việc xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới về sự kiện có số lượng người mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất.

BB Trần trong Gai home concert tại Hà Nội:

