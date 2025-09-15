MV Nhẹ tựa khói sương là bài thứ 3 đồng thời khép lại EP Thần yêu về truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh của ca sĩ Jun Phạm.

Hai MV trước Sơn thủy khúc và Bất tuyệt thao thao, anh lần lượt hóa thân thành Thuỷ Tinh và Sơn Tinh để nói lên tiếng lòng của nhân vật bằng góc nhìn hiện đại.

Nối tiếp câu chuyện, bài cuối cùng cũng do Jun Phạm sáng tác với tên ban đầu là Mị Nương.

Ca sĩ nói sáng tác với anh là như trải nghiệm "vừa học, vừa làm". Một năm trước, anh hầu như chỉ viết nhạc về bố, khi có bài Sau lưng bố ưng ý thì tìm kiếm đề tài mới và Nhẹ tựa khói sương ra đời.

Bùi Lan Hương và Jun Phạm. Ảnh: NVCC

Lý do chọn đề tài truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Jun Phạm cho hay đã tâm đắc từ thời làm việc với đạo diễn Ngô Thanh Vân qua các phim khai thác truyền thuyết, cổ tích Việt Nam như Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Trạng Tí phiêu lưu ký.

"Tôi thích truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh nhất, tính ra không khác gì Marvel hết. Tôi luôn nghĩ nếu ở Việt Nam có một bộ phim cổ trang nào hoành tráng nhất chắc chỉ có câu chuyện này", anh nói.

Khi tham gia và được truyền cảm hứng bởi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm mới đủ động lực bắt tay vào thực hiện dự án. Anh muốn sáng tạo trong âm nhạc về văn hóa Việt theo cách riêng mình.

Jun Phạm cho hay được các anh tài đề xuất tìm 1 giọng ca nữ để nêu bật thông điệp của bài hát, đến khi tham gia chương trình Gia đình Haha mới quen và ngỏ lời mời Bùi Lan Hương.

Quá trình làm việc, hai ca sĩ bằng tuổi nên dễ thân thiết. Trong ấn tượng của Jun Phạm, Bùi Lan Hương rất chững chạc trên sân khấu nhưng ngoài đời lại hài hước, dí dỏm. Quan trọng hơn, nữ ca sĩ cho anh cảm giác đây là Mị Nương mà mình luôn tìm kiếm.

Trích đoạn MV "Nhẹ tựa khói sương"